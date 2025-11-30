Este es el pueblo de Valencia donde es más probable ver nieve en invierno, según la IA: "Allí solo viven 50 personas"

Este es el pueblo de Valencia donde es más probable ver nieve en invierno. CV

Hacer un muñeco de nieve, tirarse en trineo o una guerra de bolas de nieve. Son varias actividades divertidas que nunca está de más hacer en invierno. Para ello se necesita estar en un lugar nevado, y aunque la Comunitat sea conocida por el sol y el caloret, también tiene sus pueblos de interior que en invierno permanecen nevados.

Son muchos, pero existe uno en la provincia de Valencia donde, según ChatGPT, es más probable ver nieve en invierno antes que en otros. De ello disfrutan cada temporada sus 50 vecinos.

Se trata de la localidad de Puebla de San Miguel. Está situada a 1.100 metros sobre el nivel del mar, en la comarca del Rincón de Ademuz, y es el municipio a mayor altitud de toda la provincia de Valencia.

Esta zona de la Comunitat, aislada entre Teruel y Cuenca, se caracteriza por tener un clima más frío que el del resto de la provincia. Es habitual que nieve en invierno, y que la nieve "permanezca algunos días".

Según explica ChatGPT, esto se debe a tres factores. Uno es la altitud elevada, por lo que las temperaturas invernales son más bajas. También por la proximidad al Sistema Ibérico, ya que así recibe masas de aire frío que favorecen las nevadas. Además, está alejado de la influencia marítima, cuenta con un clima continental con inviernos más duros que en la costa.

Sobre este pequeño municipio del interior de Valencia, la IA recomienda viajar hasta él para pasar el día o realizar una escapada. "Es ideal para viajes rurales y de naturaleza", asegura.

Así, explica que el "principal atractivo" de la localidad es el parque natural de la Puebla de San Miguel. "Tiene bosques de sabinas milenarias, senderos señalizados como la ruta de los Gigantes de la Sabina y miradores naturales con vistas espectaculares hacia el Rincón de Ademuz", apunta.

En este enclave natural del interior de Valencia se encuentra, por ejemplo, la Sabina Pinera, uno de los árboles más emblemáticos del parque. Tiene más de 500 años y es un símbolo natural de la zona.

Sobre bosques de sabinas, en esta localidad se encuentra uno "único" en la Comunitat, "ideal para fotografía y paseos tranquilos".

También destaca el mirador del Alto de la Cruz, uno de los puntos más altos del entorno. "Es perfecto para observar todo el valle y, en invierno, paisajes nevados", explica.

Más allá de la naturaleza, ChatGPT también recomienda dar un paseo por el casco urbano del pueblo. Puede que haga mucho frío, que las calles estén nevadas, pero destaca visitar la iglesia de San Miguel Arcángel. Es un templo del siglo XVII "sencillo pero con encanto rural, típico de la arquitectura serrana".

Además de Puebla de San Miguel, existen otros pueblos del Rincón de Ademuz donde suele nevar en la provincia de Valencia. Por "altitud y climatología", ChatGPT enumera a Castielfabib, Ademuz, Vallanca y Aras de los Olmos.