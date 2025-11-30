El PSOE, descolocado ante el talante del nuevo presidente de la Generalitat: "Pérez Llorca hace de Ximo Puig"

El tono empleado por Juanfran Pérez Llorca en su discurso de investidura y el perfil conciliador que mostró con todas las fuerzas de Les Corts Valencianes ha roto todos los esquemas del PSPV. Tanto, que a más de uno le recordó a su ex secretario general y expresident de la Generalitat, Ximo Puig.

"Pérez Llorca hace de Ximo Puig. Los dos han sido alcaldes y saben lo que hay que hacer. La política de show se ha acabado", resume un cargo socialista a este diario en relación a la semejanza entre el talante de ambos.

"Seny i trellat", añade otro. Con esta expresión valenciana, cuya traducción significa "cordura y sentido común", se refiere al perfil moderado que comparten el de Finestrat y el de Morella. Algo que les obliga, a su juicio, a replantearse su estrategia en la oposición y la hoja de ruta a seguir con el nuevo presidente.

La era Pérez Llorca ha comenzado. Y los socialistas buscan recolocarse en el nuevo tablero político que se ha configurado en el Parlamento autonómico. "No podemos estar gritándonos todo el día. La trinchera es compatible con hacer cosas más trascendentes si no queremos que al final se nos deje de escuchar", señala una fuente del PSPV.

Lo cierto es que los últimos meses, especialmente desde el pasado 29 de octubre de 2024, han estado marcados por la confrontación, los reproches cruzados y una dinámica de bloques que había convertido el debate público en una sucesión de mensajes ásperos entre gobierno y oposición. Y la posibilidad de cerrar pactos, en una quimera.

Un clima de tensión que Pérez Llorca no quiere consolidar. "No vengo a confrontar, ni a la política del fango, del insulto o de la descalificación. Ni ahora, ni en lo que queda de legislatura", advirtió el jueves. Por lo que no son pocos los que en el PSPV se preguntan: "Y ahora, con Mazón fuera de la ecuación, ¿qué?".

En los mentideros del partido son conscientes de la distancia que separa a Mazón de Pérez Llorca. Al menos, en lo que respecta a estilo. "Uno entra en el fondo, el otro solo son formas porque el show le encantaba y contribuía mucho al lío que se formaba en Les Corts", resume la misma fuente socialista.

"No nos viene bien un perfil así, esa es la realidad", reflexiona un ex alto cargo socialista, que confía en que la dirección actual que ocupa Diana Morant sopese más pronto que tarde cambiar el foco y dinámica.

Pilar Bernabé y Diana Morant, de público en el pleno de investidura del jueves. José Cuéllar / Corts

Más aún, si el nuevo president da prioridad en su agenda a recorrer el territorio afectado por la dana para recuperar la normalidad institucional, centrarse en la reconstrucción y deja Les Corts en un segundo plano al que acudir exclusivamente a rendir cuentas. Algo que acabaría por reducir el impacto de esa oposición "de trinchera", como la define.

Comité Nacional y Ábalos

Sin embargo, no parece que un cambio de rumbo o una reflexión en este sentido vaya a ser inmediata. De hecho, la idea que se trasladó en el Comité Nacional del PSPV celebrado este sábado en Alicante es que el objetivo que tienen a partir de ahora es desgastar la imagen del nuevo presidente hasta 2027.

Y es que, aunque la petición de elecciones anticipadas vaya a persistir, en el PSPV ya lo ven como una posibilidad remota tras el apoyo de Vox a la investidura del popular.

En segundo lugar, la dirección también quiere evitar que cale el mensaje de que con Pérez Llorca se abre una nueva etapa, sino que tan solo ha sido "un cambio de caras" pero el gobierno sigue siendo el mismo y está bajo la tutela del partido de Santiago Abascal.

Al respecto, el sector más crítico apunta que señalar las alianzas con Vox y censurar los compromisos que adquirió Pérez Llorca no es incompatible con tratar de aprovechar el nuevo perfil de president para tratar de "colarse" en las grietas que tienen ambas formaciones o "enmendar errores" que consideran que cometieron meses atrás.

El Consejo de Administración de À Punt o la Mesa de Les Corts son algunos de ellos. El PSPV se negó a negociar la renovación de los órganos estatutarios tras la salida de Gabriela Bravo y los socialistas finalmente quedaron fuera de la Mesa. Lo que, en definitiva, supuso que se quedaran "a ciegas" al ser ajenos a las decisiones que en ella se toman.

José Muñoz saluda a Juanfran Pérez Llorca tras ser investido. José Cuéllar / Corts

"Hay que ser más estratega y poner luces largas", apostillan las citadas fuentes, que no obstante, se muestran pesimistas ante la opción de que pueda haber un cambio en la línea a seguir. Desde hace tiempo, advierten, el compás viene marcado por Madrid y existen demasiadas injerencias de Ferraz. "Parece que nadie es incontestable...", lamentan.

Otro factor determinante a la hora de definir la estrategia en el año y medio que resta hasta las elecciones autonómicas es, sin duda, José Luis Ábalos. Una piedra en el zapato con la que van a tener que transitar los próximos meses.

Mientras la dirección trata de desvincularse del que fuera 'número 2' del PSOE -Morant tildó a Cerdán, Koldo y Ábalos de "sinvergüenzas" y subrayó que es una cuestión "que no tiene nada que ver con el Gobierno o el partido"-, la realidad es que la causa judicial es una losa que impedirá que este año y medio sea un camino de rosas para los socialistas.

"Hay que desgastar la imagen de Pérez Llorca, cuestionar su entente con Vox... pero nosotros no nos podemos aislar de todo lo que está pasando en España... mientras se desarrollaba el pleno de investidura, Ábalos estaba de camino a la cárcel", señalan fuentes del grupo parlamentario a este diario.

"El jueves se supone que era el peor día para ellos y el mejor para nosotros... y mira cómo acabó, con un exministro nuestro en Soto del Real", añaden para, acto seguido, recordar que lo que queda de legislatura se puede hacer "muy cuesta arriba" con este telón de fondo.