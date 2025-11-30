Jordi dejó su trabajo de funcionario y abrió un bar para "ayudar a su familia": "Precios que no se ven en ningún lado"

Jordi dejó su trabajo de funcionario y abrió un bar para "ayudar a su familia".

Jordi decidió hacer un giro de 180 grados en su vida. Y parece que le ha salido bien. Trabajaba como funcionario, tenía un puesto y un sueldo asegurado, pero decidió arriesgarse para conseguir su objetivo: ayudar a su familia.

Él es valenciano, y aunque profesionalmente tenía una vida cómoda, en 2025 optó por cambiar su trabajo y abrir su propio bar. Este mes de octubre lo ha cumplido, y muchos ya aplauden su decisión: "Ojalá más gente así".

Se trata del bar Nou Mosset. Está situado en el municipio de Serra, a tan solo 20 minutos en coche de Valencia. Un entorno natural que caracteriza la experiencia en el local.

Ubicado en medio del monte, el bar Nou Mosset recibe cada día, por ejemplo, a decenas de ciclistas que salen a pedalear por la Sierra Calderona. Todos buscan reponer fuerzas con sus almuerzos a buen precio.

Con su lema, atraen a numerosos comensales que quieren probar esta nueva opción gastronómica en medio del monte: "Nou Mosset, donde el sol calienta y el almuerzo revienta". También cuentan con otro eslogan llamativo: "Donde el pan cruje, la carne estalla y la charla nunca se calla".

Así, el local de Jordi está abierto de miércoles a lunes -martes cierran para descanso del personal- y ofrecen tanto almuerzos como comidas.

El menú de almuerzo tan solo cuesta ocho euros, e incluye bocadillo -menos los bocatas especiales-, bebida "y hasta el cremaet". Así lo explica el creador de contenido gastronómico 'Xe Que Bo'. Los bocadillos, según este influencer foodie, están "bien cargados".

En cuanto al menú del día, tiene un coste de 13 euros. Este incluye dos platos -a elegir entre un par de opciones-, pan, bebida, postre y café.

Serra

El encantador municipio valenciano de Serra, patrimonio cultural y natural de la comarca del Camp de Túria en el norte de la provincia de Valencia, ha sido distinguido como el Pueblo más Bonito de la Comunitat Valenciana.

Con una topografía montañosa y accidentada, Serra cuenta con su cota más alta en el pico de Rebalsadors, a 802 metros de altitud. Este entorno único no solo es valioso por su belleza paisajística, sino también por el legado histórico y socioeconómico que lo rodea.

A Serra también se le considera una meca del senderismo, ya que su territorio está plagado de grandes y pequeñas rutas en paisajes increíbles donde encontrar miradores, fuentes y monumentos inesperados.

El Castillo es una primera excursión que realizar, ya que las vistas desde esta altura son increíbles y el recorrido circular es de siete kilómetros. Esta fortificación se construyó entre los siglos VIII y IX y aún destaca su gran torre y la muralla almenada.

Las torres defensivas salpican el paisaje de Serra, tanto en el casco urbano, como es el caso de la Torre del Senyor, del siglo IX y origen árabe, como en los alrededores, como la Torre de la Ermita o la de Ria o la Torre de Satareña.

Otro gran atractivo del municipio son sus miradores, como el del Garbí, que ofrecen vistas increíbles de esta magnífica zona de interior que es la Calderona. Desde allí se divisan el mar y las montañas.