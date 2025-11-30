Un helicóptero rescata en el agua a una niña de 10 años que se había perdido en una playa de Oliva

Un amplio dispositivo de emergencias consiguió localizar este sábado por la noche a una niña de 10 años que llevaba horas desaparecida en una playa de Oliva (Valencia).

La menor, encontrada a la deriva y en estado inconsciente por un helicóptero de Salvamento Marítimo, permanece ingresada en el Hospital La Fe de València con pronóstico reservado tras sufrir una grave hipotermia, según adelantaba esta mañana la Agencia EFE.

La desaparición de la pequeña se produjo alrededor de las 17:30 horas, cuando se le perdió la pista en la zona de Mitja Galta.

Las autoridades activaron poco después de las 19:00 horas el protocolo de rescate tras recibir el aviso a través del 112, que movilizó a Salvamento Marítimo, Cruz Roja y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Ante la incertidumbre de si la menor se encontraba en el agua o había podido alejarse por tierra, el dispositivo se desplegó de forma simultánea en ambos frentes.

En la búsqueda participaron cerca de 80 efectivos entre bomberos, unidades forestales, equipos caninos y drones, además de embarcaciones y medios aéreos.

Rescate en el mar

A las 21:58 horas, el helicóptero Helimer localizó a la menor flotando en el mar, a unos 400 metros del puerto de Oliva.

La niña se encontraba inconsciente, pero los rescatadores consiguieron reanimarla en el propio helicóptero durante el traslado urgente hacia València.

La pequeña llegó al Hospital La Fe pasadas las 22:15 horas, donde los equipos médicos lograron estabilizarla y comenzaron a tratar la hipotermia severa que presentaba tras permanecer durante horas en aguas abiertas.

Fuentes del Ayuntamiento de Oliva han explicado que la falta de indicios claros sobre el paradero de la niña obligó a activar todos los medios posibles. La coordinación entre tierra, mar y aire fue clave para acotar el área de búsqueda y posibilitar el hallazgo.

Mientras tanto, Salvamento Marítimo ha destacado la complejidad del rescate y la rápida actuación de todos los equipos implicados, que permitió que la niña llegara con vida al hospital.

El Ayuntamiento de Oliva informa que la menor desaparecida en el municipio es localizada anoche por Salvamento Marítimo y trasladada al Hospital La Fe para revisión, donde se encuentra bien.

Desde el consistorio destacan en redes sociales: "Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los servicios de emergencia, al voluntariado y a los ciudadanos que han colaborado en este operativo".

La familia de la menor también agradece la ayuda y solidaridad mostrada durante la operación.