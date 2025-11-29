Las calles de València se llenan en la primera movilización contra Mazón tras su dimisión: 'Consell dimisión'

València acoge este sábado la primera manifestación masiva contra Carlos Mazón desde su dimisión como presidente de la Generalitat.

Más de 200 entidades sociales convocan la movilización bajo el lema ‘Mazón a presó’, reclamando que el expresident renuncie a su acta de diputado y se someta a la justicia, y que el Consell y los altos cargos responsables de la DANA asuman "negligencias continuas" que provocan la muerte de 229 personas.

"No pararemos hasta que consigamos saber la verdad", afirman las portavoces de las principales asociaciones de víctimas antes de iniciar la protesta, que parte poco después de las seis de la tarde en la confluencia de las calles de las Barcas y Poeta Querol y avanza hasta la Porta de la Mar, donde se leerá un manifiesto, según cuentandesde Europa Press.

Los manifestantes marchan tras una pancarta principal con el lema 'Mazón a presó', acompañada de otras con mensajes como 'Consell dimisión', 'Menos mentiras y más justicia', 'No son muertos son asesinatos' o 'Ni izquierdas ni derechas, queremos un gobierno que nos proteja'.

Representantes de las asociaciones de damnificados encabezan la protesta, que avanza entre aplausos y la tradicional moixeranga.

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, explica por qué la salida de Mazón no cambia las demandas de las víctimas: "Él ya no está como presidente, pero sigue como diputado autonómico, manteniendo el acta y es muy curioso que no quiera acudir a la justicia ordinaria perdiendo así una oportunidad, jugándosela toda una, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana".

"¿Por qué solamente quiere quedarse con una oportunidad y, en el caso de perder, tener que ir a un recurso de casación, que es complicado? Eso a nuestra asociación nos da mucho que pensar", añade.

Álvarez recuerda que, por el momento, se mantiene el mismo Consell y emplaza a observar los posibles cambios que introduce el nuevo 'president', Juanfran Pérez Llorca.

Sobre la continuidad del portavoz del PP en Les Corts, Nando Pastor, advierte que "no es ningún puente de diálogo porque fue la persona que el día que Mazón acudió voluntariamente, como no podía ser de otro modo, porque fue una comisión (de investigación) ad hoc creada para él, en Les Corts, nos dijo víctimas 'víctimas VIP y con derecho a roce real'. No pudo ser más pornográfico, no pudo ser más miserable y eso no lo vamos a olvidar jamás".

No obstante, reconoce que "las formas" de Pérez Llorca son "muchísimo mejores y no es chulesco y prepotente como el anterior”, aunque advierte que no aceptarán “brindis al sol", explica Europa Press.

Mariló Gradolí, portavoz de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, subraya que hay que mantener la movilización: "no se han asumido todas las responsabilidades" y exige que Mazón "deje el acta de diputado y vaya directamente al juzgado".

En la misma línea, Toñi García, que pierde a su hija y a su marido en la barrancada, afirma: "Aquí estaremos hasta que consigamos saber la verdad que vamos conociendo con cuentagotas. Siguen mintiendo, queremos la verdad, justicia y reparación para todos nuestros fallecidos".

Noelia Pascual, de la Asociación de Damnificados Horta Sud, recuerda que seguirán acompañando a las víctimas: "No pararemos hasta que consigamos saber la verdad, Mazón acabe en prisión y el Consell dimita ante las negligencias continuas".