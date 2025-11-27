Vox celebra que Pérez Llorca asuma sus exigencias y reivindica las leyes impulsadas junto al PP

El portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha celebrado que el candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de asumir sus reivindicaciones para sacar adelante la investidura.

El síndic ha defendido que no exista un pacto por escrito con los populares al sentirse "traicionados" por ellos en otras ocasiones a nivel nacional. "Hemos preferido escucharle. Que el candidato expusiera sus compromisos y diera su palabra, no sólo a Vox sino a todos los ciudadanos", ha comentado.

Llanos ha reivindicado las políticas impulsadas junto al PP a lo largo de esta legislatura y su capacidad de presión. "Reconozco que a pesar de las recurrentes maniobras de Génova, Vox ha podido impulsar en la Comunitat Valenciana políticas y un nuevo tiempo de progreso e igualdad", ha señalado.

"Le agradezco que haya reconocido la labor decisiva de Vox durante este tiempo y el trabajo que hemos hecho ambas formaciones", ha añadido.

Así, el portavoz de Vox ha mencionado la reducción del gasto político y de impuestos o las leyes que han sacado adelante ambas formaciones: la de Concordia, la de Libertad Lingüística, la de À Punt, la ley de Medidas Fiscales (Acompañamiento) o los Presupuestos de 2025.

Llanos ha defendido los postulados clásicos de Vox en Les Corts: "que el valenciano no sea una imposición", que no se admita "un mena más", la necesidad de "pasos decisivos en la lucha contra la inmigración masiva y descontrolada" o la "suscripción de planes de retorno de inmigrantes ilegales".

También se ha congratulado de que Pérez Llorca haya mencionado en su discurso la "condena al Pacto Verde Europeo como política sectaria" o que Confrentes no se cierre.

"Somos conscientes de la excepcionalidad que vive la Comunitat Valenciana. Desde entonces me atrevo a decir que Vox es el único partido de la oposición que ha antepuesto el interés de las víctimas a cualquier maniobra política. Esa altura de miras sigue inspirando nuestra labor. El nuevo presidente deberá poner por delante de todo la reconstrucción y la reparación, y ahí nos encontrará siempre. Para ayudarle y fiscalizarle", ha afirmado.

En las negociaciones con el PP, ha dicho, no hay "ningún sillón ni ningún privilegio para Vox". "Lo único que hay es espíritu de servicio con mucho criterio y sentido común", ha apuntado.

Aunque Llanos no ha anticipado el voto a favor, ha dejado entrever su apoyo si continúa asumiendo sus exigencias. Y ha aprovechado para lanzarle al PP la advertencia de que no se siente a negociar nada con el PSOE, al que han definido como "partido corrupto y vendido": "Si se sienta con ellos no se queje cuando lo engañen".