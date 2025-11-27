Las víctimas de la dana aceptarán el perdón de Pérez Llorca si la Generalitat reconoce que era "su responsabilidad"

Asociaciones de víctimas de la dana protestan ante Les Corts Valencianes en el día de la investidura de Juanfran Pérez Llorca. Efe / Ana Escobar

Las víctimas de la dana aceptarán el perdón de Juanfran Pérez Llorca si la Generalitat Valenciana reconoce que era "su responsabilidad" y que el 29 de octubre de 2024 "no hubo apagón informativo de las agencias estatales" como la Aemet.

Es la reacción de los familiares de fallecidos por la riada al discurso de investidura del candidato a la Presidencia. Así lo ha expresado la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa Álvarez, en declaraciones a los medios.

Pérez Llorca ha dedicado la primera parte de su intervención a pedir disculpas "a todas las personas y a todas las familias de las 229 víctimas".

Será lo primero que haga si es elegido presidente del Gobierno valenciano en la jornada de este jueves. "Lo primero que haré es pedir perdón en nombre de la Generalitat", ha anticipado.

Álvarez ha advertido que el perdón del candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat quedará "en papel mojado" si él "sigue echando balones fuera a otras administraciones" sobre la gestión de la emergencia y si mantiene que "hubo un apagón informativo".

La presidenta de una de las asociaciones mayoritarias de la dana ha valorado las formas en el discurso de Pérez Llorca, "mejores" que las del presidente en funciones, Carlos Mazón.

A su juicio, "no se ha mostrado prepotente", pero considera que "la letra es la misma, aunque sea una letra bilingüe"; y ha agradecido poder escuchar su lengua materna en Les Corts.

Respecto a sus disculpas, ha señalado que tienen que saber "en función de qué y por qué". "Si pide disculpas sin más pero sigue echando balones fuera a otras administraciones, que hubo un apagón informativo y que por eso no pudieron hacer nada, eso se queda en papel mojado porque no significa absolutamente nada", ha afirmado.

"Como titular, queda muy bien, pero hay que saber el trasfondo de esas disculpas futuras si es que llegan", ha comentado.

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa María Álvarez, ante Les Corts Valencianes en el día de la investidura de Juanfran Pérez Llorca. Efe / Ana Escobar

Preguntada por qué condiciones deberían darse para que aceptaran ese perdón, Rosa Álvarez ha respondido que necesitarían que Pérez Llorca "reconozca que la responsabilidad era de ellos, de que no hubo apagón informativo de las agencias estatales" como la Aemet.

En alusión a Mazón, ha aseverado que "el apagón informativo lo tenía él porque él tomó esa decisión de estar totalmente ajeno a todo lo que sucedía".

También se ha referido a la exconsellera Salomé Pradas cuando ha dicho que Mazón había nombrado "a una inepta, que ella misma dijo que no sabía nada de emergencias y que estaba esperando (para enviar el ES-Alert)".

Salomé realizó una llamada al entonces presidente un minuto antes del envío del aviso (20:10), hecho que Álvarez ha valorado de "imperdonable": "Mandaron la alerta cuando prácticamente todos nuestros seres queridos estaban muertos".

Sobre si aceptarían el perdón mientras Mazón siga como diputado autonómico, la presidenta de la entidad ha insistido en que "es todo muy prematuro" y "primero hay que saber el condicionante de por qué asumen con esas disculpas", además de celebrar una asamblea para tomar una decisión así.

"Es como un niño que sigue haciendo travesuras y te dice perdón, para que los dejes salir o jugar al fútbol, no", ha expresado.

Preguntada por la ausencia de Carlos Mazón durante la mañana en el debate de investidura, Rosa Álvarez ha manifestado: "A mí me da igual donde esté hoy. Lo que me importa es dónde estaba el día 29".

Cambios en el Consell

En caso de que la investidura salga adelante, ha defendido que haya cambios en el Consell porque "había muchas personas necesarias para que ese día las cosas hubieran salido bien o mal".

Rosa ha aludido a que la vicepresidenta primera de la Generalitat en funciones y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, "tuvo una labor fundamental que no realizó" en residencias y teleasistencia.

La portavoz de las víctimas cree que Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este miércoles, "estaba reculando un poco y no quiso poner la mano en el fuego" por Carlos Mazón.

Pleno de investidura de Juanfran Pérez Llorca en Les Corts Valencianes. Corts Valencianes / José Cuellar

En esa línea, Rosa Álvarez cree que en el PP "lo están dejando caer de una manera clara" con el objetivo de "callar" a las asociaciones y "desactivar la protesta", pero "están muy equivocados si piensan que eso va a ser así", porque las familias "no van a perdonar que el Consell y otras personas aplaudieran a Mazón horas antes del funeral de Estado".

"Ha sido un maltrato permanente", ha lamentado. Después, ha recalcado que Carlos Mazón "no ha dimitido por modo propio".

"Él hubiera continuado. Se le hizo dimitir, y no precisamente por su partido, no por el partido que lo sostiene, que es el partido de la ultraderecha, sino por las asociaciones, las familias, por todo un pueblo de Valencia que nos ha apoyado durante un año", ha insistido.

Inmigración y Vox

Rosa Álvarez también ha criticado las referencias del discurso de Pérez Llorca a la migración. "Es horroroso, porque además eso es lo que necesita escuchar quien le va a dar esos votos necesarios para que sea el futuro presidente de la Generalitat", ha recriminado.

La presidenta de la asociación ha señalado que entre las víctimas y dentro de su asociación había personas de otros países y ha pedido "no criminalizar a una persona por nacer en otro lado".

Por ello, ha reprochado a Pérez Llorca que haya "utilizado Vox y serenidad en la misma frase", cuando eso es "inviable" porque la formación supone "crispación en la Comunitat Valenciana y en el resto del país".

También ha lamentado que "solamente está tendiéndoles la mano a un solo partido, por lo tanto es totalmente sesgado".