Pérez Llorca pide perdón a las víctimas de la dana: "Lo haré en nombre de la Generalitat si soy presidente"

El candidato del PP destaca que le exigirá la asunción de responsabilidades "al resto de administraciones", entre ellas el Gobierno central.

Juanfran Pérez Llorca ha dedicado una de las primeras partes de su discurso de investidura a las víctimas de la dana. "Pido perdón. A todas las personas y a todas las familias de las 229 víctimas", ha afirmado.

Algo que hará también, ha dicho, si es elegido presidente del Gobierno valenciano en la jornada de este jueves. "Lo primero que haré es pedir perdón en nombre de la Generalitat", ha anticipado.

Entre aplausos de la bancada de su partido, ha señalado que le exigirá lo mismo "a todas las administraciones". "El Gobierno de España no ha dado explicaciones ni ha asumido errores", ha remarcado.

