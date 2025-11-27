Maribel Vilaplana reclama contra TVE por revelar sus datos personales: han emitido dos veces su dirección y DNI

Maribel Vilaplana ha presentado una reclamación contra Televisión Española ante la Agencia Española de Protección de Datos por la emisión en el Telediario de un documento íntegro del juzgado en el que aparecen su nombre completo, su DNI y su domicilio particular.

La reclamación fue presentada después de que la cadena pública incurriera en esta práctica hace dos semanas, cuando el juzgado que investiga la gestión de la dana envió a las partes personadas en el caso la transcripción de la declaración de Vilaplana como testigo.

La periodista consideró vulnerado su derecho a la protección de sus datos personales, una circunstancia que se ha producido en un contexto de máxima exposición pública para ella, por haber sido la persona con la que comió el todavía presidente valenciano, Carlos Mazón, la trágica tarde del 29 de octubre de 2024.

Pese a la reclamación formulada hace dos semanas, TVE incurrió el pasado martes por la noche de nuevo en la misma práctica, tal y como pudo constatar EL ESPAÑOL. Emitió de nuevo en su informativo nocturno el documento íntegro, con su nombre completo, DNI y dirección postal.

Lo hizo para informar sobre las últimas novedades del caso de la dana, después de que ella misma aportara al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja los datos bancarios necesarios para constatar la hora a la que pagó el parking tras comer con Mazón en El Ventorro.

Un error

Según trasladó TVE a la afectada, la emisión de los datos personales se debió a un error en ambas ocasiones, y tanto los contenidos online, así como los generados para las redes sociales, fueron eliminados de inmediato por la cadena tras conocer lo ocurrido.

De hecho, el entorno de Vilaplana, a pesar de las circunstancias, muestra su agradecimiento al director del Centro Territorial de RTVE en la Comunidad Valenciana, Mauro Belenguer, por sus gestiones para la eliminación de los contenidos emitidos.

La publicación de esta noticia fue aplazada a este jueves por EL ESPAÑOL con el objetivo de dar a TVE el tiempo suficiente para borrar la información personal y no facilitar que nadie la encontrara.

Maribel Vilaplana (en el asiento central), a su salida de los juzgados de Catarroja. Efe / Ana Escobar

Maribel Vilaplana ha visto afectada su salud mental tras el acoso recibido desde la dana. Pese a tratarse de una ciudadana sin responsabilidades políticas, se ha visto envuelta en una de las grandes polémicas tras la catástrofe.

El presidente autonómico pasó la tarde con ella durante los momentos más dramáticos de la historia reciente de la provincia de Valencia. Y por si fuera poco esta circunstancia, tanto el mandatario como la propia Vilaplana han ofrecido relatos contradictorios sobre lo que ocurrió aquella tarde.

Maribel Vilaplana ha sido acusada de encubrir a Mazón y de mantener una relación con él, tal y como llegó incluso a insinuar el diputado socialista Alejandro Soler en el Congreso. En las redes sociales abundan contra ella despiadados ataques al respecto, muchos de ellos anónimos.

Tanto después de la dana como antes de declarar en el juzgado, Vilaplana sufrió crisis que requirieron de su asistencia al Hospital La Fe de Valencia.