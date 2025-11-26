El dueño de El Ventorro aporta las fotografías del reservado en el que Mazón y Vilaplana comieron y la factura: 165 euros

Reservado en el que comieron Mazón y Vilaplana el día de la dana. EE

El dueño del restaurante El Ventorro ha aportado al juzgado las fotografías del reservado en el que comieron el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana el día de la dana.

Se trata del salón en el que permanecieron aproximadamente entre las 15:00 y las 18:45 del 29 de octubre, antes de desplazarse al parking en el que tenía aparcado el coche la comunicadora.

El espacio consta de una puerta de acceso que da paso a una sala con una mesa ovalada con cinco sillas para comensales, además de una butaca y un mueble.

Salón del restaurante en el que comieron Mazón y Vilaplana. EE

El motivo por el que la jueza accedió a conocer los detalles del reservado fue porque Vilaplana declaró que no escuchó ninguna de las conversaciones que Mazón mantenía por teléfono a lo largo de la comida. Él se levantaba y se apartaba, según afirmó.

Algunas acusaciones como Ciudadanos y Compromís dudaron del testimonio debido a que las distancias del salón no eran tan amplias. Ahora, el dueño de El Ventorro las ha aportado.

Dimensiones del reservado aportadas por el dueño del restaurante. EE

De acuerdo con estas medidas, el punto más apartado en el que podría estar Mazón de Vilaplana sería de más de 4 metros.

Entre la documentación facilitada al juzgado consta igualmente la factura de la comida: fueron 165 euros por dos menús concertados para la mesa 106 del restaurante. La factura está emitida a nombre del Partido Popular.