Muere un conductor de 88 años tras sentirse indispuesto y chocar contra una fachada en pleno centro de Valencia

Un conductor de 88 años ha fallecido este martes tras sentirse indispuesto y colisionar contra una fachada en la calle Palau de Valencia, ubicada en pleno centro de la ciudad.

Según han informado fuentes municipales, sobre las 11.00 horas, se ha alertado al Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la colisión de un coche contra una pared en la calle Palau.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad del SAMU, una unidad Soporte Vital Básico y un equipo médico de Atención Primaria, según el CICU.

Los servicios médicos han realizado la reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de soporte vital avanzado al hombre. Sin embargo, el conductor no ha respondido a las maniobras de reanimación, por lo que se ha confirmado su fallecimiento.

Además, los servicios sanitarios también han asistido a una mujer, de 81 años, por contusiones y ha sido trasladada al Hospital General de Valencia en la ambulancia SVB.

Según fuentes municipales, el hombre "ha perdido el control del coche y ha chocado contra la fachada de un edificio".

En el momento del siniestro no pasaban peatones por la calle y también han confirmado que no hay más vehículos ni peatones afectados.

De acuerdo con la hipótesis que manejan, el conductor podría haber perdido el conocimiento y esto provocó la pérdida del control del coche.

En el coche se encontraba su mujer ,que no presentaba heridas graves. Tras su muerte, la Policía Nacional se hace cargo de la investigación del fallecimiento.