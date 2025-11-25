British School of Valencia acoge una semana de sensibilización de la lucha contra el 'bullying' con talleres e iniciativas

Durante el mes de noviembre, British School of Valencia (BSV) ha celebrado varias iniciativas contra el acoso escolar, una cita destacada dentro del calendario formativo del centro que busca visibilizar la importancia del bienestar emocional, la inclusión y el respeto mutuo, a la vez que extender la prevención durante todo el año.

Según han detallado, la iniciativa que no se limita a un momento puntual, sino que se integra en una estrategia global a lo largo del curso, centrada en la educación emocional, la intervención temprana y la creación de entornos seguros para todo el alumnado.

"Es una oportunidad para recordar que la lucha contra el acoso escolar comienza en las aulas, con la promoción activa de valores como el respeto, la diversidad y la escucha", explican desde el equipo directivo.

El programa incluyó talleres, dinámicas, asambleas y sesiones adaptadas a todas las etapas educativas, desde Infantil hasta Bachillerato con el objetivo de proporcionar herramientas prácticas para que los estudiantes puedan identificar y actuar frente a situaciones de exclusión o conflicto.

Uno de los momentos clave fue el Odd Socks Day (Día de los Calcetines Desparejados), una iniciativa internacional para celebrar la diversidad. Docentes, alumnado y personal no docente lucieron calcetines distintos como símbolo de respeto a las diferencias individuales.

El alumnado de Bachillerato reforzó este enfoque a través de una acción organizada por el Student Council: calcetines de colores temáticos cada día para visibilizar distintos tipos de acoso (azul para el ciberacoso, verde para el verbal, rojo contra la violencia física o sexual, y desparejados para celebrar la diversidad).

Además, tal y como apuntan desde el centro, más allá de esta semana, BSV mantiene una línea de trabajo constante en bienestar emocional, que incluye tutorías semanales, educación emocional integrada en el currículo y actividades como el Global Be Well Day, celebrado en septiembre.

El colegio cuenta también con un “Safe Space”, un entorno seguro donde los estudiantes pueden pedir apoyo emocional. La asignatura PSHE (Educación Personal, Social, Económica y de la Salud) fomenta habilidades como la autoestima, la resiliencia y la gestión emocional.

Reconocimiento internacional

El trabajo del centro ha sido reconocido por la institución STEER Education, que certifica el uso de su herramienta de evaluación emocional STEER Tracking. Esta tecnología permite detectar precozmente posibles riesgos para la salud mental del alumnado.

Además, el equipo docente recibe formación continua en detección de conductas de acoso, intervención y gestión de la convivencia.

“En BSV trabajamos para que nuestros estudiantes aprendan a reconocer, gestionar y expresar sus emociones para así construir relaciones basadas en el respeto y la empatía. La educación emocional es la base para prevenir el acoso escolar”, señala Arantxa García, psicóloga de BSV.

Las familias también están implicadas mediante charlas y talleres organizados en coordinación con la Policía Nacional, que colabora en acciones formativas y preventivas.

BSV dispone de un protocolo ante posibles casos de acoso escolar que incluye entrevistas, coordinación entre tutores y dirección, y seguimiento individualizado.

“Nuestro trabajo no se limita a intervenir cuando surge un problema; se centra, sobre todo, en la prevención y en el acompañamiento constante. Sabemos que la lucha contra el acoso escolar es una responsabilidad compartida: alumnado, equipo educativo y familias formamos parte de la solución”, concluye Daniel Morillo, psicólogo de BSV