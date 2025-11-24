Las obras Nou Mestalla entran en una nueva fase: llegan los pilares sobre los que se asentará la cubierta del estadio

Las obras del nuevo estadio del Valencia CF han entrado en "una nueva fase", tal y como ha comunicado el club valencianista, gracias a la llegada de los primeros pilares estructurales sobre los que se asentará la gran cubierta del Nou Mestalla.

Este lunes, 24 de noviembre, han llegado a la parcela del Nou Mestalla las piezas de 38 metros de altura y más de 30 toneladas de peso que sostendrán la cubierta y constituirán las columnas principales del estadio.

Estas piezas viajan en convoyes especiales, camiones de gran tonelaje que emplean entre dos y cuatro días en completar el trayecto hasta Valencia y que viajan escoltados por coches piloto desde la planta de Horta Coslada en Arteixo (Galicia).

Allí, a más de 900 kilómetros del Nou Mestalla, la empresa elabora bajo las indicaciones de FCC Construcción los principales elementos que conforman esta nueva fase de la construcción, que permitirá percibir de manera más evidente todavía el avance constructivo durante las próximas semanas.

Desde primera hora del pasado 12 de noviembre comenzaron a llegar al Nou Mestalla también las placas, piezas de hasta siete toneladas y unos dos metros de longitud.

Se trata de un elemento base que sirve como anclaje al suelo para la posterior instalación de cada uno de los pilares que soportarán las 4.800 toneladas de peso de la cubierta. Su instalación se inició el mismo día de su llegada, comenzando por la zona norte del estadio.

A partir de este lunes, las labores de construcción avanzan con la llegada de los primeros pilares y la previsión es que próximamente se produzca una llegada constante de piezas y elementos clave para la instalación de los 50 pilares de acero S355, así como de su izado.

Les seguirán las torres de escalera y el anillo estructural que dará forma a la gran cubierta del Nou Mestalla