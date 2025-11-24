Muere Carlos, el policía agredido en Vinalesa por dos jóvenes: "Golpeado por la espalda, sin defensa posible"

Carlos, el policía agredido en Vinalesa (Valencia) por dos jóvenes de 21 y 15 años de edad, ha fallecido este lunes.

El hombre, de 33 años de edad, se encontraba hospitalizado en estado muy grave por un traumatismo craneoencefálico tras arrojarle los agresores una piedra de grandes dimensiones en la cabeza. Sin embargo, no ha podido superar las graves lesiones.

El agente vivía en el barrio de Gafaüt y es vecino de Vinalesa "de toda la vida", aseguraron vecinos del municipio a EL ESPAÑOL.

"Golpeado por la espalda, sin defensa posible, por dos cobardes", denuncia la Unión Federal de Policía (UFP), sindicato de la Policía Nacional.

"Hoy es día de dolor y de rabia. Todo el amor y la fuerza del mundo a la familia. Su pérdida nos llena de tristeza", lamentan.

"No habrá consecuencias ni repararán el daño. No es justo. Descansa en paz, compañero. Continuaremos la lucha", agregan desde la entidad, que ha lamentado informar de su fallecimiento.

Hace diez días, Carlos sorprendió a dos varones tras cometer un hecho delictivo y fue agredido por la espalda.

Al parecer, según unos testigos que presenciaron los hechos, intentaban robar unos palomos de competición (aves de alto valor) del palomar de una finca.

El agente -que se encontraba fuera de servicio- quiso intervenir para impedir el hurto. Fue entonces cuando recibió el golpe por parte de los dos jóvenes, de 21 y 15 años respectivamente.

La Guardia Civil los detuvo como presuntos autores de la agresión cometida, según confirmaron fuentes del Instituto Armado a este diario.

El arresto se produjo en Burjassot, después de que los dos fueran identificados gracias a la imagen de una cámara que los captó a la salida de Vinalesa la tarde del sábado 8 de noviembre, tras atacar presuntamente al policía.