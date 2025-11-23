Ya es oficial: escupir en el suelo o no recoger los excrementos al pasear al perro costará 3.000 euros en Valencia

La Junta de Gobierno Local del consistorio ha acordado iniciar el trámite para modificar la Ordenanza de Limpieza y adaptarla a la normativa estatal y autonómica.

De esta forma, las normas incluirán nuevas infracciones e incrementarán las sanciones de las actuaciones que más ensucian la calle. También se incluyen nuevas prohibiciones que no estaban recogidas expresamente en la normativa actual.

Así lo indicó el concejal de Limpieza y Recogida de Residuos, Carlos Mundina; en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.

El edil apuntó que a partir de ahora la ordenanza deberá cumplir el trámite de exposición pública y pasar por el pleno para su aprobación definitiva. A no ser que haya alguna sorpresa, la mayoría de concejales del gobierno hará que salga adelante.

Las sanciones que se recogen contemplan castigar a quienes abandonen basura y residuos en los espacios públicos con hasta 3.000 euros, así como a las personas que tiren residuos de pequeño tamaño como colillas, cáscaras, chicles o papeles fuera de papeleras o contenedores con hasta 1.500 euros.

Además, se multará por depositar en las papeleras los residuos domiciliarios o comerciales y elementos voluminosos con hasta 3.000 euros.

La nueva ordenanza plantea sanciones por escupir o satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía pública con hasta 3.000 euros; por hacer pintadas en las paredes y elementos verticales y horizontales de elementos protegidos patrimonialmente, también con hasta 3.000 euros; y no retirar los escombros de obras en vía pública con consecuencias graves para el entorno con hasta 1.500 euros.

El acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local recoge, asimismo, la modificación de los artículos sobre obligaciones específicas, "que tampoco estaban incluidas expresamente en la ordenanza actual".

Así, se incluyen la obligación de recoger y limpiar los orines y excrementos de los animales por parte de sus propietarios o portadores y la aplicación de sanciones de hasta 1.500 euros si no se hace.

A esto se suma la necesidad de limpiar después de la organización de actos públicos como verbenas, usar correctamente los contenedores metálicos para cenizas, e instalar papeleras o contenedores en los puestos eventuales de venta de comida. El consistorio ha precisado que estas son obligaciones ya recogidas en el bando de Fallas.

Además, la ordenanza remarca que a partir de ahora es necesario separar los residuos en origen y fomenta la separación de restos y el reciclaje.

De este modo, el Ayuntamiento precisa que no está permitido depositar o abandonar residuos domiciliarios fuera de los contenedores -en este caso se plantean multas de hasta 3.000 euros-, no abandonar escombros, palés o residuos industriales en la vía pública o junto a los contenedores -frente a esas conductas también se prevén multas de hasta 3.000 euros-.

También se sancionará por extraer, revolver o recoger residuos de los contenedores o por manipular o desplazar contenedores, ha añadido Mundina.

El titular de Limpieza y Recogida de Residuos ha afirmado que se pretende "concienciar en el respeto al medio ambiente, a la salubridad pública y al adorno público que deben tener las ciudades", dado que "el público es un espacio que compartimos y que todos debemos respetar". "También es la imagen que proyectamos de nuestra ciudad", ha subrayado Mundina.

El edil ha manifestado que se han "tipificado como muy graves lo que son cuestiones de educación como escupir en la vía pública o realizar las necesidades en la vía pública". "Además de una falta de respeto al resto de ciudadanos, es una acción muy grave y puede llevar aparejada una multa de 3.000 euros", ha insistido.

Carlos Mundina ha resaltado también la necesidad de cuidar y conservar el patrimonio. "Toda clase de pintadas o grafitis sobre bienes inmuebles con un nivel de protección regulado en la ley valenciana será una infracción muy grave y se sancionará con multas de hasta 3.000 euros", ha detallado.