El vídeo sobre las explicaciones de Pradas a Mazón a su llegada al Cecopi: "Es que ha habido hasta tornados"

Un ex asesor de Salomé Pradas ha aportado al juzgado unos vídeos grabados por él durante el día de la dana y que le fueron requeridos por la magistrada.

Las imágenes corresponden a la mañana del 29 de octubre en el Centro de Coordinación de Emergencias, el posterior desplazamiento de la que fuera consellera de Interior a Carlet, la reunión del Cecopi y la llegada de Carlos Mazón.

Una de ellas capta este último momento. Son las primeras conversaciones entre Pradas y el presidente de la Generalitat después de que llegara a l'Eliana cerca de las 20:30. "Es que ha habido hasta tornados", le explica ella sobre el fenómeno meteorológico en presencia del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.

Imágenes grabadas del Cecopi del día de la dana y las explicaciones de Pradas a Mazón

De ese instante, de hecho, hay otro vídeo que también figura en la causa y en el que la exconsellera le sigue describiendo la situación a Mazón. "Esa es la palabra, es una explosión", le decía ante la incredulidad del presidente autonómico.

En las nuevas grabaciones del juzgado también hay fragmentos del inicio del Cecopi de esa tarde (que comenzó a las 17:00 horas). En ninguno se hace alusión al barranco del Poyo, el que causó la gran mayoría de las 229 muertes.

Los técnicos exponen la "situación bastante compleja", las dificultades de acceso a zonas inundadas, los medios desplazados y los rescates. El jefe de Bomberos, José Miguel Basset, menciona la crecida del río Magro y las intervenciones. "Me informan desde allí que mucha gente en los tejados", comenta.

El vídeo de la visita de Salomé Pradas al Centro de Emergencias el mediodía de la dana

En otro de los vídeos aportados por el ex asesor de Pradas se puede ver a la que fuera consellera llegando al Centro de Coordinación de Emergencias en l'Eliana alrededor de las 12 de la mañana. Allí también está su número dos, Emilio Argüeso, y el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez.

En esas imágenes, este último de comenta la alerta hidrológica en el río Magro. Posteriormente se marchó a Carlet a controlar la situación. Allí le comenta a un bombero: "No, si me voy a ir que tenemos Cecopi ahora".

Estos vídeos se unen a otros ya conocidos, como aquel en el que Pradas era advertida del riesgo en el barranco del Poyo a las 12:38.