Pique en el PP de Valencia por una lona faltona con Catalá: "La falta de luces es un problema serio", replica el Ayuntamiento

Pique en el PP de Valencia por una lona faltona con la alcaldesa. EE

La Plaza de Toros de Valencia se encuentra en plena renovación de su sistema de iluminación, y se ha convertido esta semana, además, en el escenario de un pique entre instituciones valencianas del Partido Popular.

El lugar depende de la Diputación de Valencia, con Vicent Mompó al frente. Es precisamente esta administración la que ha decidido colgar una lona en la fachada que algunos interpretan como un mensaje oculto (o no tanto) a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

Así, en respuesta al mensaje con doble sentido de la tela desplegada por la Diputación, el gobierno de la ciudad ha respondido, contundente, con otra frase del mismo estilo: "La falta de luces es un problema serio".

La Plaza de Toros amaneció el pasado miércoles con una lona blanca que cubre la fachada de arriba a abajo. En ella se puede leer un mensaje claro en letras negras: "Que vinga, que vinga, que vinga la llum i..." dice el texto. Debajo, el logo de la Diputación.

Se trata de unos versos de una canción del grupo valenciano Al Tall. El mensaje, leído de manera inocente, se puede entender como una simple referencia a las obras de mejora de la iluminación de la plaza: "Que venga la luz".

De hecho, la instalación de esta lona coincide con los últimos retoques de estas obras, ya que está previsto que la nueva iluminación se estrene próximamente. Las obras se iniciaron el pasado mes de junio, y su intención es implantar una moderna tecnología LED. Para ello, la Diputación de Valencia ha invertido cerca de un millón de euros.

Pero quien conoce cómo continúa la letra de la canción no se queda simplemente en un mensaje sobre el sistema de iluminación. La canción en sí habla del "alcalde del pueblo".

Por ello, la frase que refleja la lona continúa con una apelación al alcalde: "Que vinga, que vinga, que vinga la llum i al senyor alcalde li peguen en lo cul; les bigues són plantades i la llum ja vindrà, i que el senyor alcalde se'n vaja a Panamà".

Tal como da a entender la canción, se trata de un mensaje no especialmente simpático hacia el alcalde del pueblo. Como se diría coloquialmente en valenciano, estos versos mandan al alcalde "a fer la mà". En este caso, si así se interpreta la lona de la Diputación de Valencia, es un mensaje para María José Catalá.

Esta se desplegó el miércoles, y este viernes el Ayuntamiento ha reaccionado. Preguntado por EL ESPAÑOL, el portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, ha sido contundente con el tema: "La falta de luces es un problema serio".

Frase corta y directa. Tras unos segundos de silencio, añade: "Por eso se está renovando el sistema de iluminación en la Plaza de Toros". Pero ha dado a entender un doble sentido.

Caballero ha querido responder así a la Diputación de Valencia. Aunque se puede interpretar como un apoyo a la renovación del alumbrado, también ha dejado entrever un dardo lanzado a Mompó refiriéndose a la "falta de luces".

Este pique se produce, además, en un contexto político adverso, marcado por las negociaciones para elegir al nuevo presidente de la Generalitat. No da a entender precisamente una buena sintonía entre Mompó y Catalá, aunque ambos nombres llegaron a sonar como posibles sustitutos de Carlos Mazón al frente de la Generalitat.