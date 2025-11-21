La conversación entre los técnicos en los momentos previos al envío del Es-Alert de la dana: "¿Lo doy, eh? Aprobado"

"¿Lo doy, eh? Aprobado". Así se fraguó en el Cecopi el envío del ES-Alert el día de la dana. El audio entre los técnicos en los momentos previos al envío de la alerta así lo demuestra.

En la grabación del 29 de octubre, una llamada telefónica, se identifica a un técnico del ES-Alert, el validador de la alerta, y el entonces subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez.

Así, los segundos previos a las 20.11 horas, momento en el que sonó la alerta en los dispositivos móviles de la Comunitat, muestran una conversación en la que se debate, entre otras cuestiones, el idioma en el que enviar el texto de alerta.

"El primero está en los dos idiomas, ese lo rechazo, ¿vale?", se escucha al técnico de Emergencias. Se refiere a un mensaje llamado "707" escrito en castellano y en inglés, según detalla en la grabación.

Respecto al otro mensaje, el "708", se relaciona con la suspensión de viajes y movilidad innecesaria para toda la provincia de Valencia. "¿Lo apruebo?", pregunta el técnico a Suárez.

A la pregunta, el subdirector de Emergencias le da luz verde: "Lo apruebas". El técnico le subraya que se trata de un mensaje que "está solo en castellano", y Suárez le añade: "Si lo abres también está en valenciano".

El texto de la alerta se dirigía a "toda la provincia de Valencia", según se escucha en la propia grabación, "por las fuertes lluvias". Como medida preventiva se suspendían los viajes y la movilidad.

"Estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales en Twitter y ÀPunt, bla, bla, bla", se escucha leer al técnico en el audio.

Cecopi del 29 de octubre.

A esto, Suárez da el visto bueno y el técnico lanza la alerta. "Vale, ahora tendrían que empezar a entrarnos", apunta. Y efectivamente, a las 20.11 horas sonó la alerta.