PP y Vox avanzan hacia un pacto para investir a Pérez Llorca sin foto ni documento firmado, como en 2023: "No es necesario"

Juanfran Pérez Llorca registró este miércoles de forma oficial en Les Corts su candidatura a presidir la Generalitat Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón. Una candidatura que deberá sumar el apoyo de los 13 diputados de Vox para salir adelante.

Las conversaciones se han producido desde el principio entre las dos formaciones. El propio Pérez Llorca es, de hecho, quien ha asumido las riendas en primera persona para que las negociaciones con el partido de Santiago Abascal lleguen a buen puerto de cara a su investidura.

Y lo cierto es que el pacto se da prácticamente por asegurado salvo sobresaltos de última hora. El formato, tal y como ya informó EL ESPAÑOL, apunta a que replicará el de 2023 con Mazón: sin foto, documento, ni firma entre los partidos que lo sellen. O al menos, esa es la pretensión del PP a la que Vox no ha rechistado por el momento.

El también secretario general del partido aseguró este miércoles minutos después de registrar su candidatura que lo hacía "sin haber firmado ningún acuerdo de gobierno" con Vox al considerar que esto ahora "no toca".

Sin embargo, defendió que no tenía "ninguna duda" de que podrían alcanzar punto de encuentro porque hasta ahora ambos partidos han demostrado su sentido de la "responsabilidad".

¿Implica eso que se firmará un pacto de forma pública entre PP y Vox? No necesariamente. Pérez Llorca aseguró que no creía que fuera "necesario" ni "vital", y calificó la cuestión de irrelevante. "No es algo que me preocupe, ni una cuestión relevante", dijo.

En caso de que Vox llegara a plantearlo como una condición sine qua non, su partido lo valoraría. Pero, por lo pronto, no entra en los planes que se encuentren hoy por hoy sobre la mesa. "No voy a vaticinar cosas que no han pasado", afirmó.

En cualquier caso, tampoco parece que el partido de Santiago Abascal vaya a pedirlo. El portavoz en Les Corts, José María Llanos, dijo que su partido no exigiría "un documento notarial".

Acuerdo "cerrado"

Ahora bien, aunque sin foto ni firma, el anhelo de la formación de Abascal es claro: que el pacto quede "cerrado" antes de la votación, de manera que no cedan sus 13 votos a cambio de nada.

Así, Llanos aseguró que lo importante es que el acuerdo se cierre antes del debate de investidura, previsto para los días 26 y 27 de noviembre.

Un extremo especialmente relevante, dado que en el discurso de investidura de Pérez Llorca podrían quedar reflejados muchos de los compromisos alcanzados con el partido de Abascal. O dicho de otra manera, la clave para votar a favor del candidato del PP.

Aun así, para Vox el objetivo es "mantener el mejor gobierno posible para los valencianos", según su portavoz en el parlamento autonómico, por lo que se presupone que el acuerdo entre ambas formaciones será inminente, a la espera de su escenificación o anuncio definitivo.