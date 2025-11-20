Pérez Llorca admite que hará cambios en el Gobierno valenciano e intentará pactar un nuevo presupuesto con Vox

La comparecencia de este miércoles de Juanfran Pérez Llorca ante los medios tras registrar su candidatura en Les Corts a la presidencia de la Generalitat dejó varios mensajes más allá del anuncio esperado.

Algunos de ellos son los relativos a las tareas que habrá de abordar en los primeros meses de mandato. Y aquí aparece claramente una remodelación de Gobierno y el intento de tener nuevos presupuestos con sello propio.

"Cada vez que hay un presidente aunque sea del mismo partido, se cambian cosas porque no todos somos iguales. Tenemos caracteres diferentes y coincidimos en muchas cosas, pero también opinamos en algunas cosas de forma diferente. Por lo tanto, yo creo que se notará algún cambio", afirmó respecto a lo primero.

De lo más urgente que tendrá que abordar es su equipo de Presidencia. Lo lógico es que un jefe del Ejecutivo entrante ponga a gente de su entera confianza, de manera que se da por hecho un cambio muy sustancial. Aquí entra el equipo de comunicación, tras el cuestionamiento del núcleo más duro de Mazón por la gestión tras la dana.

La incógnita es qué ocurrirá con el resto del Consell. El president en funciones dejó pendiente una remodelación más profunda de la acometida finalmente. Y ahora le llega el turno a Pérez Llorca.

Las quinielas, como siempre en estos contextos, circulan. Son varias las fuentes que consideran que el nombramiento de Vicente Martínez Mus como vicepresidente para la Recuperación se mantendrá.

El también conseller de Infraestructuras y Territorio es el 'rostro' del Gobierno valenciano en la 'zona cero' de la dana y su departamento tiene todavía muchas tareas pendientes relacionadas con la reconstrucción. Por ejemplo, el desarrollo del proyecto del gran parque inundable.

Una nueva etapa al frente de la Generalitat conlleva también que se ponga el foco en la portavocía del Gobierno valenciano. Se trata de un puesto de gran desgaste público en cualquier circunstancia, y mucho más tras la dana.

El perfil de Susana Camarero, uno de los perfiles más fuertes del Ejecutivo diseñado por Mazón, está asociado a la figura del presidente de la Generalitat en funciones. Además, su gestión de las residencias el día de la dana también ha sido cuestionada. Un posible cambio en este cargo seguramente se tenga que analizar.

Si finalmente lo hay y se quieren mantener los equilibrios, debería ser una mujer, pues tanto la presidencia de la Generalitat como la portavocía de Les Corts (Nando Pastor) las ocupan hombres.

Entre las apuestas de caras que se podrían mantener aparecen igualmente Marciano Gómez (Sanidad), Marian Cano (Innovación, Industria, Comercio y Turismo) o Nuria Martínez (Justicia). Sobre salidas o nuevos consellers, poco trasciende.

La estructura del Gobierno también es susceptible de cambios, con alguna reubicación de competencias.

Pase lo que pase, tendrá que ser un Ejecutivo con el que Pérez Llorca encarrile lo que queda de legislatura y al que fíe la prueba de fuego de su gestión con la incógnita de si repetirá como candidato en 2027.

Presupuestos con Vox

Otro de los grandes frentes que aparece es el de contar con nuevos presupuestos. Algo que probablemente tendrá que decidir a comienzos del próximo año. En su momento, la intención de Carlos Mazón era sacar adelante los de 2026. Sin embargo, hubo un frenazo en su voluntad y ya se trabajaba en el escenario de prórroga.

Aun así, todo calendario previsto saltó por los aires con la dimisión. Las cuentas están en prorrogadas pero ahora la cosa cambia. A Pérez Llorca le interesa tener unos presupuestos con sello propio con los que vender un logro de gestión y lanzar un mensaje con el que reforzar su liderazgo.

El candidato a la Generalitat ha pactado muchas cuestiones de las anteriores cuentas con Vox y no es un terreno nuevo para él. Pero los factores que pueden influir superan las fronteras de la Comunitat Valenciana.

Con un ciclo electoral por delante en varias autonomías durante los próximos meses, nadie sabe si habrá un contexto propicio para negociar unos presupuestos a los que la dirección nacional de Vox, presidida por Santiago Abascal, dé luz verde y Génova vea con buenos ojos.

En cualquier caso, Pérez Llorca dejó entrever sus intenciones este miércoles. "No podemos romper la estabilidad. En dos años se han aprobado dos presupuestos y todos los decretos necesarios para el Consell se han aprobado también con una mayoría cualificada", comentó en alusión al apoyo de Vox para su investidura.