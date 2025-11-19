Mazón asegura que él no colgó las llamadas que aparecen como "canceladas" en el registro telefónico de Salomé Pradas

Carlos Mazón no colgó las tres llamadas a Salomé Pradas que aparecen como "canceladas" en el registro telefónico de la exconsellera de Justicia e Interior el día de la dana. Así lo asegura el entorno del presidente de la Generalitat Valenciana en funciones en declaraciones a EL ESPAÑOL.

La magistrada que instruye la causa penal de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, requirió este martes las grabaciones completas de las comparecencias de Mazón en las comisiones de investigación de Les Corts Valencianes y del Congreso de los Diputados, celebradas el 11 y 17 de noviembre respectivamente.

En la resolución la instructora justificó la decisión en que el auto de 16 de octubre de 2025 de la Audiencia Provincial de Valencia señalaba la pertinencia de las diligencias destinadas "a esclarecer el proceso de deliberación y decisión que se siguió en la reunión del Cecopi en la tarde del 29 de octubre de 2024".

En base a ello, señaló este martes que durante la comparecencia del jefe del Consell en funciones en la Cámara Baja, éste realizó "diversas aseveraciones que no se corresponden con el contenido de la instrucción".

"No es lo mismo llamadas canceladas -el receptor no las admite-, que llamadas perdidas", precisó en la resolución la jueza. Al respecto, agregó que la exconsellera investigada, Pradas, aportó un listado de llamadas al presidente "que fueron canceladas a las 16:29, 19:10 y las 19:36 horas".

Sin embargo, el entorno del presidente en funciones niega que esto sea así y defienden que Mazón no colgó ninguna de esas tres llamadas que aparecen como "canceladas".

Conviene apuntar que en un registro telefónico, la llamada que aparece como "cancelada" no siempre significa que el receptor haya colgado la llamada entrante. Sino que puede deberse a cuatro tipo de situaciones en función del tipo de sistema o teléfono del que se trate (Android, iPhone o el operador móvil contratado).

Una de las situaciones más frecuentes es que el emisor cuelgue antes de que el receptor conteste. En este caso, por ejemplo, si Pradas hubiera realizado la llamada pero a los pocos tonos hubiera colgado antes de establecer la comunicación.

También aparece como "llamada cancelada" si el emisor corta justo antes de que empiece a sonar el otro teléfono. Es decir, si se "aborta" la conexión inmediatamente después de pulsar el botón de "llamar".

En el listado de llamadas también aparecería esta denominación si la red cae antes de establecerse la llamada. Es decir, si se produjo un fallo de red.

En definitiva, su entorno defiende que no necesariamente una llamada que conste como "cancelada" en un registro significa que el president en colgase a Pradas aquella tarde a las 16:29, 19:10 y 19:36, tal y como insinúa la jueza.

La declaración de Bernabé

De igual modo, en la resolución de la magistrada de este martes, también indicaba las contradicciones en las que incurrió el jefe del Consell sobre la hora a la que tuvo conocimiento de los fallecidos.

"Difícilmente se puede fijar a partir de la madrugada del 30 de octubre, tanto por las propias manifestaciones públicas que efectuó el presidente de la Generalitat en el Centro de Emergencias, en su comparecencia retransmitida por À Punt a las 00:35 horas, como por elementos anteriores en el tiempo perfectamente documentados", advirtió Ruiz.

A tenor de la jueza, las manifestaciones de Mazón aquel día, donde dijo tener conocimiento de fallecidos a partir de las 00:35 horas contrastan con lo que aseguró en su declaración en el Congreso de los Diputados, donde aseguró que fue alrededor de las 5:00 de la madrugada.

El entorno del president en funciones establece una diferenciación entre "intuir y tener conocimiento" de que había muertos, respecto a "tener la constatación" de que había víctimas mortales a las 5:00 horas aquella madrugada.

En este sentido, recuerdan que la propia delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en su declaración ante la jueza aseguró en su declaración ante la jueza el pasado 14 de abril que los primeros datos de número de víctimas mortales lo tuvo aproximadamente a las 5 de la madrugada.

"Hasta esa hora solo se tenía información de un desaparecido en L'Alcudia", señaló. "Pero la primera información numérica fue alrededor de las 5 de la mañana por una información que le reportó el general de la Guardia Civil, que eran 11 víctimas mortales y que posteriormente fue variando", expuso Bernabé ante la magistrada.