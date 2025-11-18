Génova pospone el congreso regional del PPCV y apunta a Pérez Llorca como sustituto de Mazón al frente del partido

Génova abordará las próximas semanas, tras la investidura de Juanfran Pérez Llorca, el relevo en la presidencia del PP de la Comunitat Valenciana.

Tal como publicó EL ESPAÑOL, el mismo lunes 3 de noviembre en el que anunció su dimisión al frente de la Generalitat, Mazón puso su cargo "a disposición del partido". Este martes Alberto Núñez Feijóo lo ha confirmado.

Entonces, el plan del líder del PP era dotar de estabilidad inmediata la Comunitat Valenciana a todos los niveles y una vez descartado el escenario de elecciones anticipadas.

Una de las primeras decisiones fue encauzar un pacto con Vox para la investidura. Las negociaciones las ha llevado Pérez Llorca y ya se encuentran casi cerradas. Este mismo miércoles registrará su candidatura en Les Corts.

La otra pata era la del partido. La lógica indica que sea también el presidente de la Generalitat el líder del PPCV. Y a eso apunta Génova.

Los estatutos lo permiten, pues establecen que el secretario general pueda asumir las funciones de presidente. Con ello, además, se evita una gestora. Se trata de algo automático de lo que sólo habría que dar cuenta en una Junta Directiva Regional.

La dirección nacional pospone, de este modo, la celebración de un congreso regional del que no está convencida. Y menos en este momento.

La intención es dar de margen los próximos meses para decidir. En principio, la idea pasa por fijar el cónclave unos meses antes de las elecciones autonómicas de 2027.

Ahí el partido podrá elegir al candidato real para los comicios y, a su vez, a un nuevo líder autonómico (o lideresa). No es descartable que, por lo tanto, Génova señale a su aspirante a la Generalitat y el cónclave se convoque con ese perfil claro.

Si será Pérez Llorca o será la favorita de Feijóo, María José Catalá, es pronto para saberlo de manera definitiva. La dirección nacional ha dado un año de margen al primero para comprobar si el partido remonta en las encuestas, la gestión de la reconstrucción ha sido satisfactoria y su perfil podría agradar.

En cualquier caso, se trata de un escenario abierto e influido por otros factores. Por ejemplo, la intención del expresidente de la Generalitat Francisco Camps de presentarse para tratar de liderar el PPCV. Este mismo martes ha pedido de nuevo que haya congreso.