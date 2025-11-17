Víctimas de la dana montan unas jornadas de emergencias y el Gobierno les da plantón: "No ha venido nadie del Estado"

Ningún organismo del Gobierno de España acudió este fin de semana a las Jornadas sobre Emergencias por Riesgos Naturales celebradas en honor a Ernesto Fuster, una de las 229 víctimas de la dana de Valencia. Las organizó SOS Desaparecidos, entidad que representa a familiares de 40 fallecidos.

Así lo denuncia a EL ESPAÑOL el propio presidente de la organización, Joaquín Amils: "Nos duele que no haya venido nadie del Estado. El domingo consistía en una exhibición de los cuerpos y fuerzas de seguridad implicados en la respuesta ante las emergencias, y no acudió ninguna entidad nacional".

Otras organizaciones como Emergencias de la Generalitat Valenciana, los Bomberos Forestales, la Policía Autonómica, Policías locales de varios municipios u ONGs como Cruz Roja o la unidad canina Uresap sí enviaron a sus representantes a la cita, tal y como puede apreciarse en las imágenes difundidas este domingo por SOS Desaparecidos.

Según Amils, el evento fue idea de Sonia Fuster, hija de Ernesto, fallecido el 29 de octubre de 2024 en una carretera de Picanya, con el objetivo de divulgar a la ciudadanía sobre la labor de todas las entidades implicadas en la respuesta a una emergencia y concienciar sobre cómo actuar ante ella.

Con el objetivo de que acudieran a la cita organizaciones estatales como la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Salvamento Marítimo o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Amils se reunió con la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Amils relata que en dicho encuentro, preguntado sobre una intervención en las jornadas por parte de la delegada, Pilar Bernabé, les trasladó que no intervendría ningún político en ningún momento del programa, que comenzó el sábado y terminó el domingo.

El presidente interpreta que la negativa a que interviniera Bernabé puede haber sido la causa de que no haya acudido ninguna organización estatal, un extremo que niega tajantemente la Delegación del Gobierno.

Esta mañana, la explanada del Museo de las Ciencias de Valencia ha acogido la última jornada del Congreso Proyecto Ernesto Fuster: una amplia muestra de demostraciones y exposiciones abiertas a la ciudadanía, con los medios, vehículos y capacidades de intervención del Consorcio… pic.twitter.com/RaZ0Fc0LQ2 — ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) November 16, 2025

"Preguntamos si tenía que intervenir la delegada como siempre hacemos, y no mostramos ningún inconveniente en que no interviniera si tampoco lo hacía ningún otro dirigente político", manifiestan.

Lo que sí confirman ambas partes es que no acudió a la cita ninguna organización estatal. Aunque la Delegación del Gobierno se desentiende de tal circunstancia.

"Es cada cuerpo o agencia la que decide si envía medios a una exhibición, no ha habido ninguna directriz. Así ocurre, por ejemplo, con Expojove", relata. De hecho, la Delegación explica que puso en contacto a SOS con todas las entidades estatales que pretendía convocar.

¿Y por qué no fue ninguna? "Esa es una pregunta para cada organización. Pero sabemos, por ejemplo, que era un fin de semana complicado por la celebración del Gran Premio de Motociclismo de Cheste.

Argumento "insuficiente"

Amils considera este argumento "insuficiente". "Habría bastado con una pequeña representación de cada entidad. Y algunas de ellas, como la UME o Aemet, no parecen jugar un rol esencial para la celebración del evento de motociclismo".

A su vez, le parece "sospechoso" que "un 60% de los inscritos para acudir a las jornadas no acudieran el sábado".

SOS Desaparecidos es una organización estatal que, sin ser una asociación específica de víctimas de la dana, representa a más de 100 familiares de 40 fallecidos, según sus propias cifras.

El desencuentro del Gobierno se produce con esta entidad, la única que se reunió con el todavía presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón -quien ha mantenido encuentros presenciales con familiares a título individual, pero no con las tres asociaciones de víctimas específicas más activas-.

Estas últimas se niegan a reunirse con Mazón o exigen estrictas condiciones para el encuentro que han sido rechazadas por la Generalitat Valenciana. En cambio, al menos dos de ellas, sí mantienen una relación estrecha con el Gobierno de España.