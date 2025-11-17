El PSOE insinúa que Mazón pretendía una relación sexual con la periodista Vilaplana y él estalla: "Es un bulo machista"

El diputado y portavoz del PSOE en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, Alejandro Soler, ha asegurado en la sesión de este lunes en la que comparece el presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, que el jefe del Consell ese día "tenía grandes expectativas en aquella comida", la que mantuvo con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro.

"Le voy a decir lo que pienso: tenía grandes expectativas en aquella comida -la que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024- y por eso le dio la tarde libre a sus máximos colaboradores, al señor (José Manuel) Cuenca y (Santiago) Lumbreras, y por eso metió incluso una muda en la mochila por si le hacía falta", ha sostenido Soler en su intervención.

"¡Pero qué machismo! Es un bulo machista muy grave. A usted no le fabrican los bulos", le ha reprochado el presidente del Gobierno valenciano en funciones en un momento de máxima tensión tras realizar tal insinuación.

Conviene apuntar que el día de la dana, Mazón llegó al Cecopi con un jersey que no llevaba puesto en su comida con Maribel Villaplana en El Ventorro. Un cambio de ropa que ha suscitado entre los partidos de la oposición infinidad de comentarios y teorías desde hace un año, que han cuestionado por qué el presidente de la Generalitat en funciones se cambió de ropa y cuándo se produjo.

La insinuación de que Mazón trató de liberar su agenda aquella tarde para tener una relación sexual con la periodista ha hecho estallar al político, que le ha acusado de machista y utilizar un "bulo".

En ese momento, la presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez, le ha pedido silencio y que respetara el turno de Soler. "Señor Mazón, no interrumpa y deje que acabe al diputado", ha pedido.

Soler le ha recriminado que no se personara en su lugar de trabajo hasta pasadas las 20:00 horas. "Usted tenía organizado todo lo que quería hacer ese día" le ha reiterado el socialista. Mazón, en ese instante ha tratado de recriminar las palabras del parlamentario, quien le ha espetado: "Estoy hablando yo y no le estoy preguntando, así que déjeme hablar".

El diputado le ha acusado, asimismo, "de realizar el cálculo jurídico de no llegar -al Cecopi- antes de que se enviara la alerta" para no tener responsabilidades directas y no ser investigado como la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, o el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

"¿Pero cómo puede decir semejante barbaridad?", le he reprochado Mazón. Soler, no obstante, ha continuado su intervención y ha asegurado que "por mucho que diga o niegue" el presidente de la Generalitat "habló antes y después del envío de la alerta con Pradas".

"Usted piensa que ya ha renunciado a sus responsabilidades, pero usted ya lo hizo el pasado 29 de octubre", ha añadido el portavoz socialista para, acto seguido, reclamarle que acuda a declarar ante la jueza que investiga la causa de la dana, renuncie a su acta de diputado y "que diga la verdad y devuelva la voz a los valencianos y valencianas".

"Qué pena, señor Soler, quién le ha visto y quién le ve", le ha respondido Mazón al finalizar la intervención. Soler y el actual presidente de la Generalitat en funciones se conocen de hace años. Ambos han desarrollado durante años su actividad política en la provincia de Alicante, tanto a nivel orgánico como institucional.

Rufián: "¿Se cree que soy idiota?"

Soler, sin embargo, no ha sido el único que ha realizado insinuaciones sobre las intenciones que tenía Mazón aquel día. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, también ha cuestionado al jefe del Gobierno valenciano en funciones por este cambio de ropa.

"Usted se cambió en El Ventorro de ropa. Los testigos dicen que acudió con corbata y, sin embargo, entró en el Palau de la Generalitat con jersey", ha arrancado el catalán, que le ha preguntado en qué momento se cambió de vestimenta.

Mazón le ha respondido que llevaba un jersey en la mochila y se lo puso "porque tenía frío". Una explicación que no ha convencido al líder de Esquerra Republicana de Catalunya, que le ha increpado: "El presidente lleva un jersey para cambiarse en octubre. ¿Pero usted se cree que soy idiota?".

El presidente de la Generalitat en funciones ha defendido que era octubre, hacía frío por la tarde, y cuando no tiene actos institucionales pendientes acostumbra a quitarse la corbata para ir más cómodo. Por lo que, aquella tarde, se quitó la chaqueta del traje y la corbata, y se puso un jersey "porque tenía frío".

Rufián, sin embargo, no ha comprado el argumento esgrimido por Mazón y ha puesto en duda que en pleno mes de octubre, día 29, hiciera frío "porque no es invierno".