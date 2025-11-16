Marcos, empresario de 22 años, sobre ser autónomo en España: "Estamos abandonados, por eso cada vez quedamos menos"

Cuando se cumplen 18 años, la mayoría de edad, los jóvenes lo suelen celebrar con una fiesta, apuntándose a la autoescuela o algo similar. No es el caso del valenciano Marcos Mollá, que nada más ser mayor de edad decidió hacerse autónomo.

Ahora tiene 22 años y regenta su propia marca de ropa, pero esto lo ha conseguido gracias a los conocimientos que ha adquirido desde que se adentró en el mundo del e-commerce con 16 años.

Ahora, tras cuatro años siendo autónomo en España, explica a EL ESPAÑOL que tiene clara una cosa: "Los autónomos estamos abandonados en España, y por eso cada vez quedamos menos". Así, el joven valenciano cree que "se incentiva más el miedo que las ganas de emprender".

Marcos es estudiante de Administración y Dirección de Empresas (ADE) en Valencia, aunque también emprende. Y desde los 18 años se ha interesado por el mundo de las ventas por Internet.

En concreto, le llamó la atención el mundo del calzado. Pero como no tenía mucho presupuesto ni un lugar donde almacenar el producto, decidió "vender bajo demanda".

"Llegué a acuerdos con fábricas, hice una tienda online y cada vez que entraba un pedido yo pedía el zapato al proveedor y se lo enviaba al cliente", relata.

Asegura que "desde los 15 años" supo que quería ser empresario. Lo tuvo claro al crear un canal de YouTube que consiguió monetizar: "Vi que podía hacer algo por mi cuenta".

Y quería hacerlo bien. Por eso, cuando empezó a obtener ingresos recurrentes supo que había llegado el momento de darse de alta como autónomo.

"En mi casa había desconocimiento sobre la rama empresarial y me daba miedo que Hacienda me multase aunque ganara 200 euros", explica Marcos. Lo que sí le asustó, recuerda, fueron los días en los que se cobrara el IVA o el IRPF: "Me quitaban mucho y no entendía el por qué".

Así, después de cuatro años cotizando como autónomo, Marcos piensa que este tipo de trabajadores está "bastante abandonado". "No se nos tiene en cuenta, por eso cada vez somos menos", apunta.

Y asegura no entenderlo, ya que desde su punto de vista "los autónomos son el motor que impulsa el país". "Son imprescindibles, y parece que la gente se olvide", añade.

De hecho, lo justifica todavía más. Cuando un grupo de personas no está de acuerdo con algo suele manifestarse, pero esto Marcos señala que no ocurre con los autónomos "por su nivel de agobio": "Ni se manifiestan porque les pilla siempre trabajando".

Sobre todo, subraya, al pequeño autónomo. Estas son las personas que están empezando, que abren un pequeño negocio aunque "sin ayuda". "En España ni se impulsa ni se incentiva a la gente a emprender", añade.

Al contrario. Según este joven valenciano, cada vez más personas "aspiran a un trabajo más estable y seguro". "Es lo normal, lo comprendo y lo respeto", apunta.

Pero cree que esto sucede por miedo, y ese sentimiento "viene desde el Gobierno": "Se incentiva más el miedo que las ganas de emprender". Eso sí, Marcos tiene claro que "aunque sufra" va a seguir luchando por sus proyectos. En este caso, su marca de ropa.