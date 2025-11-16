La Generalitat reparte becas entre universitarios valencianos con buenas notas: 1.000 euros para premiar la excelencia

La Generalitat Valenciana está en proceso de resolver un programa de becas destinado a premiar la excelencia de los mejores estudiantes valencianos. Remuneraciones de 1.000 euros condicionadas por distintos criterios de renta y nota media, pero que están sujetas al "esfuerzo", condición imprescindible para recibirlas.

La iniciativa, que fue impulsada por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, busca "reconocer el esfuerzo, el compromiso y la excelencia del estudiantado universitario de la Comunitat Valenciana", según expresó la Administración valenciana.

Tal y como especifican las bases del reglamento de las prestaciones a los estudiantes más brillantes, las becas GV TALENT están destinadas a los estudiantes con mejor expediente académico de cada curso y titulación correspondiente al curso académico 2023-2024.

El total del reconocimiento económico asciende hasta los 1.000 euros a cada persona beneficiaria. Según el Gobierno valenciano, el objetivo es "reconocer la excelencia a lo largo del recorrido académico del estudiantado universitario y de enseñanzas artísticas superiores".

Tras su convocatoria el pasado mes de mayo y junio, la Administración valenciana se encuentra resolviendo el proceso para otorgarlas a los estudiantes más brillantes de la Comunitat Valenciana.

Cabe destacar que el disfrute de la beca es "compatible con la percepción de cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad, procedente de cualquier administración o ente público o privado, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales".

Y entre los requisitos más importantes, los alumnos tienen que haberse matriculado en el curso 2023-2024 de 60 créditos como mínimo correspondientes al curso completo para el que se solicita la beca y haber superado la totalidad de dichos créditos

La Generalitat concederá tan solo una beca por curso, titulación y universidad, así como por curso, titulación y centro superior de enseñanzas artísticas de la Comunitat Valenciana. Estas serán para los estudiantes que obtengan la mejor nota media, con dos decimales.

Para este programa, de reconocimiento de "esfuerzo y excelencia académica", la GVA reservó un presupuesto de 1,6 millones de euros. Una inversión con la que el Gobierno valenciano aseguró que "invertía en talento joven y recompensaba la excelencia académica".

Notas y condiciones

El acceso a las becas educativas depende de dos pilares fundamentales: el rendimiento académico del estudiante y la situación económica de su unidad familiar.

En el ámbito académico, se exige alcanzar unas notas medias mínimas, fijadas cada año, un primer filtro que garantice que se premia realmente el "esfuerzo" del alumno, que es la base de las becas.

Las notas medias mínimas para obtener beca son las siguientes:

Rama o área de conocimiento Nota Media Artes y Humanidades 9 puntos Ciencias 8 puntos Ciencias Sociales y Jurídicas 9 puntos Ciencias de la Salud 8 puntos Ingeniería y Arquitectura 8 puntos Enseñanzas artísticas 9 puntos

Además de cumplir con la nota mínima, es imprescindible no superar determinados umbrales de renta familiar, establecidos para garantizar que las ayudas lleguen a los alumnos.

Estos umbrales, que funcionan como límites máximos de ingresos, aumentan progresivamente según el número de miembros de la familia, de manera que se tiene en cuenta la carga económica real de cada hogar. Así, cuanto mayor es la familia, mayor es el umbral permitido.

En concreto, el sistema fija diferentes niveles de renta que determinan el acceso a la beca: para una familia de un miembro, el límite se sitúa en 39.940 euros; para dos miembros, aumenta hasta 63.756 euros; para tres, alcanza 84.258 euros.

A partir de los cuatro miembros, el umbral asciende a 99.314 euros. A partir de ahí, los límites continúan creciendo: 107.650 euros para cinco miembros, 114.964 euros para seis, 122.116 euros para siete y, finalmente, 129.168 euros en el caso de familias de ocho miembros.