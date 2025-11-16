Los frentes que esperan a Pérez Llorca en la Generalitat: de cambios en el Consell a reunirse con las víctimas de la dana

Las negociaciones entre PP y Vox para investir a Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana continúan. El propio portavoz popular en Les Corts es quien ha asumido las riendas de las conversaciones que se están produciendo en todos los niveles.

Y todo apunta a que, de haber acuerdo finalmente -algo que cada vez se da más por hecho en ambas formaciones-, éste replicará al formato de 2023. A partir de entonces, el virtual presidente tendrá por delante importantes retos y deberes que dejó pendientes su predecesor.

El listado es largo y abarca desde la reestructuración de su propio ejecutivo, hasta reconducir la relación con las víctimas, visitar la 'zona cero' de la dana, impulsar el programa del PP o decidir si hay nuevos presupuestos autonómicos.

Todo ello con el objetivo último de recuperar el voto perdido por la barrancada del 29 de octubre y para lo cual Feijóo le ha dado de margen un año.

Pérez Llorca hereda un Consell en funciones que recientemente ha sufrido una remodelación de mínimos tras el adiós del Vicepresidente Segundo para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols. Un lugar que ahora ocupa Vicente Martínez Mus.

Su elección no fue baladí. El también conseller de Infraestructuras y Territorio es uno de los rostros más conocidos del Gobierno valenciano en la 'zona cero'.

Su departamento ha sido el responsable de recuperar la circulación en todas las carreteras de titularidad valenciana, el restablecimiento de las líneas de Metrovalencia o la retirada de residuos y vehículos que se amontonaron en las calles.

Competencias que han copado de actividad su agenda durante el último año y que le han llevado a tener una importante proyección. Uno de los macroproyectos que fija ahora su departamento es el del gran parque inundable, por lo que su perfil se asocia con el de la recuperación de la provincia.

Por ello, su permanencia en el cargo y competencias que recientemente ha asumido se dan por seguras. Pérez Llorca, además, tiene muy buena consideración sobre la Conselleria que lidera Mus.

Todo ello, de hecho, podría permitirle ejercer de "puente" entre los municipios golpeados por las inundaciones y Presidencia de la Generalitat, pues sin duda uno de los principales retos que tiene el futuro president es normalizar la presencia de la institución en la 'zona cero', algo que apenas se ha dado en el último año por la crispación que producía allí la figura de Carlos Mazón.

Ahora bien, la incógnita se centra en qué ocurrirá con el resto del Consell. El president en funciones dejó pendiente una remodelación y la lógica indica que el nuevo jefe del Consell cuente con un equipo de su entera confianza.

Así que es probable que haya salidas y caras nuevas, al tratarse de un Ejecutivo que tiene que llegar hasta 2027 salvo cambios.

Una nueva etapa al frente de la Generalitat conlleva también que se ponga el foco en la portavocía del Gobierno valenciano. Se trata de un puesto de gran desgaste público en cualquier circunstancia, y mucho más tras la dana.

El perfil de Susana Camarero está asociado a la figura de Mazón. Además, su gestión de las residencias el día de la dana también ha sido cuestionada. Un posible cambio en este cargo seguramente se tenga que analizar.

Consell de Mazón. EE

Asimismo, un presidente nuevo deberá poner a su equipo en el propio departamento de Presidencia. Y aquí entra el de comunicación, tras el cuestionamiento del de Mazón por la gestión de la dana.

Víctimas y zona cero

Más allá de esta labor de 'cambiar piezas del engranaje' en el Ejecutivo, Pérez Llorca deberá abordar el acercamiento a las víctimas de la dana y, en especial, a las asociaciones mayoritarias.

Es cierto que, en su día, Mazón sí se reunió con varios familiares de fallecidos en la dana y con entidades como SOS Desaparecidos. Pero no con las tres asociaciones que más batallan contra la administración valenciana.

Y junto a ello, normalizar que un presidente de la Generalitat Valenciano visite los pueblos arrasados, como Paiporta, Picanya, Catarroja, Aldaia, Alfafar, Sedaví o Torrent para comprobar el estado de las obras de reconstrucción.

La normalidad institucional debería pasar por mantener interlocución con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o lograr que el encargado de la recuperación en la Comunitat, ahora Martínez Mus, mantenga una reunión con la comisionada del Gobierno, Zulima Pérez. O, incluso, que acceda a integrarse en la comisión mixta para la reconstrucción.

Portavoces de las asociaciones de víctimas a las puertas de Les Corts el día que compareció Mazón. Eduardo Manzana

Sin embargo, las declaraciones de Diana Morant este jueves invitan a pensar que la relación Gobierno-Generalitat no cambiará a pesar del relevo en la Presidencia de la comunidad autónoma.

Presupuestos y Vox

En el último trimestre del año, de forma habitual, se tramitan los proyectos de ley de los Presupuestos de la Generalitat del siguiente ejercicio.

En su momento, la intención de Carlos Mazón era sacar adelante unas nuevas cuentas para 2026. Algo de lo que no era partidario Vox, su principal socio en el parlamento autonómico.

No en vano, las anteriores se aprobaron en mayo y apenas ha arrancado su ejecución. Por lo que no veían "oportuno" diseñar unas nuevas con las actuales todavía 'en pañales'.

Aprobar unos presupuestos autonómicos reforzaría el liderazgo de Pérez Llorca y mandaría un importante mensaje a su propio partido.

Sin embargo, ante las dudas tanto de Vox como dentro del propio PP, podría darse la situación de que el futuro president decida posponer este debate y no jugársela a algo de inestabilidad en el primer año de su mandato. Y, más aún, al inicio de su gobierno.

Con todo, y ya en un segundo plano, al de Finestrat le esperan también debates complejos. Entre ellos, el cambio de denominación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua que anunció Mazón y para el que se requeriría un cambio en el Estatuto de Autonomía, o la Ley de Señas de Identidad.

Deberes que, a pesar de encontrarse en el último escalón de prioridades del futuro president, forman parte de la herencia de quien ahora toma el testigo.