Carlos Tatay (22), piloto de motociclismo, recauda 4.700€ para el pequeño Iván: "Nos dio una gran lección de superación"

A Carlos Tatay le cambió la vida un 2 de julio de 2023. Con tan solo 20 años y tras una desafortunada caída a una velocidad de 260 km/h, el joven piloto de motociclismo sufrió una lesión medular incompleta que le dejó en silla de ruedas.

Desde entonces, Tatay se convirtió en un referente y se ha volcado en causas como la del pequeño Iván, a quien le diagnosticaron kernicterus -daño cerebral que se presenta debido a altos niveles de bilirrubina en la sangre del bebé-.

Después de nacer, tuvo que pasar sus primeros seis meses en la unidad de cuidados intensivos del Hospital la Fe. En mitad de una operación, sus pulmones dejaron de realizar su función.

"Es una enfermedad rara y un poco desaparecida porque no hay pruebas", explicó su madre, Noelia Escrivá, a EL ESPAÑOL. Le provoca parálisis cerebral, hipocausia neurosensorial y epilepsia, por lo que tiene un 100% de discapacidad.

Justo el pasado 7 de noviembre, Carlos Tatay dio una conferencia en la Casa de la Cultura de Cullera y se consiguieron recaudar 4.700 euros a beneficio de la asociación Juntos por SuperIván, centrada en ayudar a menores con discapacidad y costearles los tratamientos de las terapias.

Al inicio de su intervención, Carlos contó con cariño cómo conoció al pequeño Iván durante una sesión de terapia de rehabilitación en la que coincidieron los dos.

Aquel encuentro dio comienzo a un vínculo muy especial y a una relación de amistad y respeto mutuo que se ha mantenido en el tiempo.

No es la primera vez que el piloto muestra su lado más solidario en apoyo a Iván; en otras ocasiones ya ha participado activamente en la causa, colaborando siempre de manera desinteresada.

Ejemplo de superación

Durante más de una hora y media, Tatay compartió con "una sinceridad conmovedora" su trayectoria personal y deportiva, desde sus inicios en el mundo del motor hasta el accidente que sufrió en el circuito de Portimão.

Su charla, centrada en la resiliencia, la perseverancia y la fuerza de voluntad, estuvo llena de anécdotas personales y reflexiones sobre la importancia de adaptarse a los cambios y seguir persiguiendo los sueños que cada uno tiene.

"Mi peque (Iván) no habla, pero estaba feliz como todos nosotros. Fue un acto realmente inolvidable. Carlos nos dio a todos una gran lección de superación y el público salió encantado, emocionado y con el corazón lleno", expresa Noelia a este diario.

El pequeño Iván, imagen de archivo. EE

La madre del pequeño con discapacidad confirma que en muchos rostros del público se pudieron ver lágrimas de emoción y empatía.

Al acto asistieron casi 400 personas. "El público volvió a demostrar su solidaridad colaborando con el precio simbólico de la entrada, de 5 euros, y adquiriendo también productos solidarios antes y después de la conferencia", señala la asociación en un comunicado.

Los fondos recaudados (4.700 euros) se destinarán íntegramente a las terapias de Iván y a las de otros niños que las necesitan, dentro de los proyectos de ayuda que impulsa la entidad.

Otro de los momentos emotivos de la tarde fue cuando la familia de Iván entregó a Carlos Tatay un detalle con el logotipo de la asociación como muestra de agradecimiento y admiración por su implicación y cercanía.

Regreso a la pista

Carlos Tatay se ha encargado recientemente de dar una de las mejores noticias a los aficionados del motorsport tras anunciar su regreso al asfalto.

Dos años después de haber sufrido el accidente que le provocó una lesión medular incompleta, el valenciano ha hecho público el reto para el que se va a dedicar en los próximos años junto con Carlos Mollá.

El co-fundador de Campos Racing, quien ha trabajado a lo largo de su carrera con pilotos de la talla de Fernando Alonso, Marc Gené y Robert Kubica, trabajará para impulsar la carrera de un joven que tiene la ilusión y el convencimiento de poder escribir una de las historias más bonitas que se recuerdan en el deporte motor español.

Tras haber anunciado su regreso a la competición para el Campeonato de España de GT en 2026, Carlos Tatay y Carlos Mollá atendieron a EL ESPAÑOL para desvelar cuál es la hoja de ruta hasta intentar cumplir el objetivo del piloto, competir en las 24 Horas de Le Mans.

Ese infortunio no le privó de seguir siendo piloto y tras salir del hospital empezó a barajar nuevas opciones.

"Tenía que empezar a dejar atrás lo que había sido mi anterior vida y empezar a pensar lo que podía hacer. Una de las cosas que me llevó a competir en automovilismo es que al final compites en un deporte adaptado. Quería demostrar que me podía subir a un coche y hacerlo sin la silla de ruedas, seguir siendo piloto", manifiesta el valenciano.

De los circuitos de automovilismo pasó a los rally raid, aunque fue luego con el kart cuando recuperó las sensaciones, la emoción de pasar por encima de un piano o trazar una curva.