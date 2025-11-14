Confirmado por la Generalitat: tres líneas de Metrovalencia quedarán interrumpidas en la ciudad durante casi un mes

La Generalitat Valenciana ha confirmado importantes cambios en la circulación del transporte público en Valencia de cara a la víspera de la época festiva de Navidad.

Y es que, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) realizará trabajos de mantenimiento y renovación de infraestructuras en el tramo que une las paradas del tranvía de La Cadena y Marítim del 17 de noviembre al 5 de diciembre.

Serán tres las líneas que queden afectadas e interrumpidas en ese tramo en las líneas 4, 6 y 8 del tranvía de Metrovalencia, un cambio muy importante a tener en cuenta en las afueras de la ciudad de Valencia.

La ejecución de estas obras conlleva que los tranvías no circulen por los tramos indicados, sin que el resto del servicio tranviario se vea afectado, al igual que las líneas de metro que circularán con normalidad, tal y como ha trasladado la Administración valenciana en un comunicado.

Con motivo de estos trabajos la Línea 4 discurrirá entre Tarongers-Ernest Lluch y Lloma Llarga/ Terramelar-Mas del Rosari. La Línea 6 funcionará entre Beteró y Tossal del Rei; mientras que la Línea 8 dejará de prestar servicio entre Marítim y Neptú.

Estas actuaciones forman parte de los trabajos que FGV realiza para renovar y modernizar los tramos de las líneas del tranvía de Metrovalencia, en servicio desde 1994.

Los trabajos previstos, precisa la empresa pública, "garantizan unas mejores condiciones de circulación de los tranvías a su paso por las zonas afectadas mejorando la comodidad y regularidad del servicio".

Las obras programadas, entre el 17 de noviembre y 5 de diciembre, contemplan la sustitución de carril en la curva del tranvía en la avenida de Los Naranjos, en dirección a la calle Doctor Lluch, junto a la parada de La Cadena.

Además, también comprenden la sustitución de los aparatos de vía en la calle Mediterráneo, en el entorno de la parada de Canyamelar. De manera paralela, el tráfico de vehículos se puede ver afectado en la zona de obras durante la ejecución de estos trabajos.