La intrahistoria de la elección de Pérez Llorca por parte de Feijóo: llamadas, reunión en Génova y mensajes clave

Los entresijos de cualquier negociación en un partido nunca trascienden al detalle. Y menos en el PP. La apuesta de Génova para sustituir a Carlos Mazón es de manera oficial Juanfran Pérez Llorca. Pero el camino hasta la comunicación formal ha estado plagado de conversaciones, llamadas, reuniones y hasta tensiones.

Algunos asuntos como el nombre del candidato están resueltos. A otros se les ha dado una patada hacia adelante, como un hipotético congreso regional o la elección del cabeza de lista para las próximas elecciones autonómicas. Los tiempos se han querido controlar y los mensajes que se han lanzado tanto desde la dirección nacional como desde la regional también han sido claves.

Todo comenzó la semana del 29 de octubre, aniversario de la dana. Mazón acumulaba problemas ya incontrolables. Nuevos cambios de versión sobre la gestión de la emergencia y sus pasos la tarde la tragedia, revelaciones de la periodista Maribel Vilaplana y de la ex consellera Salomé Pradas y un tenso funeral de Estado ya hacían presagiar lo que acabaría ocurriendo.

Feijóo tenía tomada la decisión de abordar su relevo y Mazón ya consideró seriamente el escenario de la dimisión el mismo día 29. Así lo llegó a transmitir. La situación a aquellas alturas parecía insostenible, por lo que lo único que faltaba por perfilar en los días posteriores era el cómo y el cuándo de la renuncia.

Una de las jornadas clave fue el viernes 31 de octubre. Ahí ya se pusieron claramente encima de la mesa las dos únicas posibilidades de abordar la crisis: o elecciones anticipadas o una nueva investidura con los votos de Vox.

La convocatoria de unos comicios se veía "un suicidio" dentro del PP valenciano, en palabras de alguno de sus miembros. Sin embargo, fue una posibilidad analizada desde la dirección nacional y que el propio Mazón se llegó a plantear. En aquellos días hay quien lo veía incluso como la única salida.

Aquel 31 el partido en la Comunitat se preparaba para la crisis. Ante el temor de que todo el proceso de salida de Mazón fuera teledirigido por Génova, Pérez Llorca y los tres presidentes provinciales de Valencia, Castellón y Alicante (Vicente Mompó, Marta Barrachina y Toni Pérez) mantuvieron una reunión en Benidorm.

Fue un encuentro-comida que duró varias horas y en el que Mazón participó de manera presencial parte de la cita. Después siguió en contacto con ellos.

Allí loa altos mandos del partido acordaron tomar posición: pedir a la dirección nacional la celebración de un congreso regional y que el nuevo líder fuera Mompó.

El movimiento, que estuvo en boca de todos durante el sábado 1 de noviembre, sentó realmente mal en Génova y provocó un considerable enfado en el secretario general, Miguel Tellado. La interlocución aquella jornada entre la dirección nacional y la valenciana fue del todo menos agradable.

Los presidentes provinciales del PP, junto a Tellado, Mazón, Catalá y Pérez Llorca en la cena de inicio de curso. PPCV

Paralelamente, Mazón negociaba con Feijóo los términos de su salida, que el domingo 2 quedaron por fin claros tras descartar, después de mucho debate, las elecciones: una nueva investidura en la que Pérez Lorca sería el candidato, como informó EL ESPAÑOL. El hasta entonces presidente de la Generalitat mantendría el acta de diputado y, por tanto, el aforamiento.

La propuesta de Pérez Llorca aparecía como la mejor opción y la más lógica en esas circunstancias. Era un perfil continuista y conocedor de las entrañas políticas de la Comunitat. Se trataba de una propuesta que podía gustar a Vox al haber sido el gran negociador con ellos durante los dos años de legislatura, además de una figura clave en la investidura de Mazón.

Y, con esta solución, se evitaba una crisis mayor como sacar a María José Catalá -la opción favorita de Feijóo- del Ayuntamiento de Valencia. Algo que ella no quería.

A ello se añade que Pérez Llorca también es visto con buenos ojos dentro del Gobierno valenciano, donde los consellers tienen que continuar la gestión de la reconstrucción, normalizar la presencia en la 'zona cero' de la dana y mejorar la interlocución con las víctimas. Algo que la figura de Mazón complicaba mucho.

Inicio de la 'operación relevo'

El lunes 3 de noviembre el líder del Ejecutivo autonómico anunciaba su decisión a primera hora de la mañana y a partir de entonces comenzaba la 'operación relevo'. Los días siguientes, las conversaciones telefónicas entre Feijóo y Pérez Llorca comenzaron a sucederse, de acuerdo con las fuentes consultadas. Y fueron constantes.

Los términos de esas llamadas no trascendieron, pero iban encaminadas a concretar el proceso de sustitución de Mazón y, parece lógico, a negociar flecos, mensajes y resolver tensiones.

Esa semana se tuvo que reconducir el descontento en Génova hacia Pérez Llorca, sobre todo por parte de Tellado, aunque también de Feijóo. Pero también el riesgo de una brecha seria dentro del partido, pues en la Comunitat no gustaba demasiado la gestión que estaba llevando la dirección nacional del asunto.

Ahí comenzaron a aflorar inseguridades, los pros y los contras de la candidatura del portavoz del PP -si tenía o no una imagen asociada a la dana o si era peligroso que intentara perpetuarse en el cargo- y cierto ruido con el impulso de nombres alternativos por parte de algunos sectores del partido.

La inquietud comenzaba a apoderarse del PPCV al ver pasar los días sin que Génova comunicara su decisión. A ese enfado con la maniobra del 31 de octubre se le atribuye gran parte del retraso en el anuncio. Aunque, de acuerdo con algunas fuentes, era importante medir los tiempos. El viernes 6 de noviembre se celebró una reunión clave en Génova entre Feijóo y Pérez Llorca.

En ella ya se planteó que el líder del PP valoraba como opción real al número dos de los populares valencianos. Además, las conversaciones con Vox ya se habían comenzado a producir también y la cosa parecía encaminada.

Los mensajes

Aquellos días ya había quien apuntaba que todo se resolvería la semana siguiente, como así fue. Llegó el lunes, y entonces se sucedió un mensaje público importante por parte de Pérez Llorca, puesto que nada es casual en política: "La decisión depende de la dirección nacional".

Esa manera de descargar la responsabilidad en Génova era relevante, pues había que dejar claro quién mandaba. Y claro quedó.

Pese a las dudas internas, la oficialidad llegó el pasado martes, pocas horas antes de que Mazón compareciera en Les Corts. De nuevo los tiempos. Feijóo llamó a Pérez Llorca para comunicarle la decisión y que su nombre se trasladaría a Vox. La dirección nacional del PP lanzó entonces otro mensaje relevante: le da un año de margen, tal como ha publicado este periódico.

Ante la sensación extendida de que el presidente popular a quien realmente quiere para las siguientes elecciones es a Catalá -a quien tanteó en todo este proceso-, no hubiera sido el mensaje más acertado el de presentar a Pérez Llorca solo como interino.

Se trata, por tanto, de una manera de transmitir que su continuidad está condicionada pero, al menos, de ofrecerle algo de margen para desarrollar su trabajo y mejorar en las encuestas. Si no funciona, Génova buscará otro candidato.

Con esta negociación a la interna resuelta, hay otras cuestiones que siguen en el aire. Por ejemplo, si se celebrará el congreso regional que el PPCV reclama. Feijóo no parece muy partidario de él, sino de una designación directa de cabeza de lista. En cualquier caso, la unidad del partido resulta fundamental para encarar una campaña electoral en condiciones.

Mientras esos debates se posponen, otros están muy cercanos. Entre los populares, y también dentro de Vox, se muestran positivos con la posibilidad de un acuerdo rápido de investidura. Las negociaciones avanzan pese a todos los factores nacionales que podrían influir.

En cualquier caso, la última palabra la tendrá Santiago Abascal, quien este miércoles retaba a Pedro Sánchez en el Congreso: "Si convoca usted generales me comprometo a exigirlas en la Comunitat Valenciana al día siguiente".