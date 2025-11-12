Los whatsapps de Emergencias a las 18:32 sobre la petición el Gobierno: "Patricia me recuerda la posibilidad de usar Es-Alert"

Los mensajes entre Inmaculada Piles y Jorge Suárez la tarde de la dana. EE

La jueza de la dana ha incorporado los mensajes aportados por la jefa de Servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, en los que constan algunas de sus conversaciones del día de la tragedia.

Uno de los más significativos es el enviado a las 18:32 a su superior, Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias. "Me llama Patricia para recordar la posibilidad de enviar Es-Alert", dice.

Patricia es la jefa de Protección Civil de la Delegación del Gobierno. En su declaración, Piles ya explicó que ésta le pidió el envío de la alerta a esa hora. Ahora consta la prueba con ese mensaje.

Suárez le contestó casi media hora después, a las 19:00: "Lo vamos". En los momentos de esa conversación el Cecopi se encontraba desconectado de manera telemática -Piles estaba entre las asistentes en remoto-.

Las horas de las que se habla en esos mensajes sobre el envío del Es-Alert -el definitivo se acabó mandando a las 20:11- concuerdan con otras pruebas. Por ejemplo, un correo enviado por el jefe de la unidad de análisis del 112, Juan Ramón Cuevas, a las 18:37, con una propuesta de redacción de mensaje.

Ese primer borrador, que era por el riesgo de colapso de la presa de Forata y luego se descartó, fue el siguiente:

"Ante las situaciones derivadas por las fuertes lluvias en su zona, como medida preventiva, permanezcan en sus domicilios y estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales.

Davant les situacions derivades per les fortes pluges en la seua zona, com a mesura preventiva, estiguen en els seus domicilis i estiguen atents a futurs avisos a través d'este canal i fonts oficials.

Due to of the situations caused from the heavy rains in your area, as a preventive measure, stay in your homes and be alert to future warnings through this channel and official sources".

En los whatsapps figuran otros ya conocidos con el que fuera secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. Él mismo los aportó en abril.

La noche del 28 de octubre, le mandó a Piles el enlace de una noticia en la que se informaba sobre la suspensión de clases en algunos colegios de municipios. "¿De esto sabemos algo? Es que la información que nos llega del 112 no es tan grave", le comenta el que fuera número dos de Emergencias.

La jefa de Servicio de Emergencias le responde que entiende que es con carácter preventivo a la vista de los avisos y que el día siguiente puede ser el más desfavorable. A lo que Argüeso le replica: "Pero vamos, que es un poco exagerado el tema?".

Piles le indica que "de momento no hay incidencias ni riesgo hidrológico". El 29 siguieron en comunicación para la visita que realizó él junto a la exconsellera Salomé Pradas al Centro de Coordinación de Emergencias por la mañana.