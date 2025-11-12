El gran túnel de 260 metros que conectará dos estaciones de Metrovalencia afronta su recta final: abrirá "antes de Navidad"

Las obras del túnel subterráneo peatonal que permitirá conectar las estaciones de Xàtiva y Alacant de Metrovalencia afrontan su recta final. La previsión es que esté abierto "antes de Navidad".

Este túnel funcionará como una calle subterránea que podrán utilizar tanto los viajeros como los ciudadanos, aunque cerrará por la noche cuando el metro no esté operativo.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo en funciones para la Reconstrucción, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en una visita a las obras.

En las próximas semanas se completarán los trabajos de equipamientos y arquitectura de los cerca de 260 metros de conexión subterránea.

La inversión conjunta en esta actuación supera los 24 millones de euros y cuenta con financiación de fondos europeos.

Una vez abierto el túnel, la línea 10 del tranvía estará unida con las líneas 3, 5 y 9 de metro, a su paso por la estación de Xàtiva.

Durante el proceso constructivo fue necesario modificar las características de la infraestructura subterránea que se estaba construyendo bajo la calle Alicante.

De esta manera, el paso inferior se abrirá como conexión peatonal, pero cuenta con unas dimensiones que permitirán acoger en un futuro el paso de tranvías y darán, así, continuidad a la línea 10 hacia el centro de la ciudad.

"La apertura de este paso subterráneo ampliará la oferta de servicio de Metrovalencia, al conectar de manera mucho más cómoda y rápida a los vecinos de Valencia y de los municipios del área metropolitana", ha destacado el titular de Infraestructuras.

Tres minutos a pie

El nuevo acceso subterráneo permitirá unir, en algo más de tres minutos a pie, las estaciones de Xàtiva y Alacant, a modo de transbordo y sin necesidad de salir al exterior. Ofrecerá así una conexión "rápida y fluida" entre las líneas 3, 5 y 9 del metro con la línea 10 del tranvía.

Con este nuevo acceso subterráneo quedarán mejor conectados los 6,5 millones de viajeros anuales que registra la estación de Xàtiva y los cerca de un millón de usuarios que pasan por la de Alacant.

Para facilitar el acceso al paso inferior se ha instalado un nuevo ascensor y escalera mecánica en la conexión con la estación de Xàtiva, mientras que en el acceso desde Alacant se realiza a través de una rampa, una vez superada la línea de validación.

Durante la visita se ha comprobado la evolución de los trabajos que se realizan en superficie, que ya han permitido completar la urbanización del patio de carruajes de la Estación del Norte, el entorno de la plaza de toros y la calle Alicante hasta conectar con la calle Castellón.

Esta actuación es una de las últimas a completar en 2025, antes de iniciar el plan de actuaciones de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) 2026-2030, dotado con 840 millones de euros.