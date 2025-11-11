Mazón, en la comisión de la dana: "El único que dimite y ha asumido responsabilidades he sido yo. ¿Qué más quieren?"

"¿El único que dimite y ha asumido responsabilidades he sido yo. ¿Qué más quieren? ¿Qué más nivel de comparación pueden hacer?".

La frase de despedida de Carlos Mazón este martes en la comisión de investigación de la dana de Les Corts ha resumido el desarrollo de la sesión, que ha durado menos de hora y media y en la que se ha centrado en un discurso político con los argumentos que ha mantenido durante el último año: que actuó conforme a la información que tenía el 29 de octubre de las agencias estatales.

El presidente de la Generalitat en funciones ha acudido 9 días después de su dimisión el 3 de noviembre tras solicitarlo él mismo. Algo que se ha producido la misma jornada en la que Alberto Núñez Feijóo ha comunicado de manera oficial quién es el candidato del PP para sustituirlo: Juanfran Pérez Llorca.

A la comisión ha llegado puntual, a las 16:00 horas, acompañado de algunos de sus asesores más cercanos. En su intervención no ha aportado grandes novedades y ha evitado responder a las consideraciones y a algunas preguntas de los partidos de la oposición.

Entre ellas, su recorrido exacto de aquella tarde, por qué no se fue de la comida cuando fue informado sobre la situación grave de Utiel o dónde se encontraba cuando a las 19:10 y 19:36 horas le llamó la ex consellera Salomé Pradas para informarle de que iba a enviar el Es-Alert.

Mazón ha desplegado un argumentario tanto judicial como político. El judicial, ante la posibilidad de ser investigado, ha consistido en insistir en que el "no tenía responsabilidad operativa de la emergencia".

"Nadie me pidió permiso para refrendar ninguna decisión del Cecopi", ha asegurado, "Pradas ni pidió ni necesitaba autorización para la alerta", ha añadido.

En cuanto a la parte política, ha reconocido los errores que ya admitió en su dimisión: que si hubiera sabido el contexto de la tragedia "habría cancelado" su agenda del 29 de octubre.

"Vengo aquí tras dejar mi cargo. Aquí se dirimen las responsabilidades políticas y las mías ya han sido asumidas. Siempre he pensado que mi futuro político era irrelevante. Por eso siempre dije que estaba vinculado a la reconstrucción. Mi dimisión parece insuficiente para quienes han querido desde el principio acabar con un Gobierno legítimo", ha señalado.

"El único que ha dimitido"

Su persona, ha indicado, "sigue siendo la gran excusa política para tapar las causas de la dana" y para que el Gobierno "no asuma sus responsabilidades: la falta de información y las obras no realizadas". "He sido el único que ha dimitido. He asumido la responsabilidad más alta que se puede asumir. He soportado bulos, mentiras, campañas, y aquí estoy dando la cara", ha agregado.

Así, ha destacado que sus "errores" han servido "para transmitir una imagen de lejanía de la emergencia" y que ha encontrado "falta de voluntad en otras administraciones".

Mazón ha expuesto que estuvo "en una comida que fue en un contexto profesional con una profesional a la que están intentando arruinar la vida y que tuvo la mala suerte de estar ahí".

El presidente de la Generalitat en funciones ha señalado que al día 28 se acostaron con alerta amarilla y el 29 por la mañana se decretó la roja. A las 12:20 se decretó la alerta hidrológica en el barranco del Poyo, momento en el que se movilizaron a los bomberos y cuando se desplazaron al lugar "comprobaron que estaba seco".

