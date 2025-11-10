Miguel Martí, chef, desvela el menú que dio de comer a Plex y Aitana en Los40 Music Awards: "Todo es de origen valenciano"

La ciudad de Valencia estuvo en el punto de mira del mundo entero durante el pasado viernes. La gala de premios de Los40 Music Awards Santander 2025 consiguió reunir a personalidades muy influyentes en el mundo de la música como Rosalía, Ed Sheeran y Aitana.

La gala dio comienzo a las 20.00 horas, por lo que todos los invitados presentes en el Roig Arena tenían que cenar. Para ello estaba el chef Miguel Martí, que diseñó un menú exclusivo para los casi 900 comensales.

Diseñó y cocinó, ya que toda la comida servida durante la gala fue preparada íntegramente en las instalaciones del Roig Arena. Y con productos locales: "Menos el cacao, todo es de origen valenciano", asegura Martí.

El chef Miguel Martí gestiona, mediante la sociedad Arena Food & Beverage, la restauración del Roig Arena desde su inauguración. Y por eso mismo también se encarga de la parte gastronómica de los eventos que se celebran en sus instalaciones.

Para él, se trata de una apuesta perfecta. "Nos dimos cuenta de que en otros arenas del mundo utilizan empresas de catering, y nosotros quisimos tener nuestra propia cocina en Roig Arena", explica Martí. Así, la comida está siempre recién hecha, algo que aumenta "la calidad".

Y la apuesta por Los40 Music Awards no iba a ser menos. El equipo de restauración del Roig Arena preparó, junto a Martí, un menú de seis platos que degustaron 874 personas invitadas.

Esto incluye artistas como Rosalía, Aitana, Ed Sheeran, Morat... y otros tantos cantantes y grupos que no quisieron perderse la cita en Valencia. También influencers como por ejemplo Plex, Marta Díaz y Lola Lolita.

¿Qué comieron? Seis platos cocinados al momento y con productos de proximidad. "De primero, jamón de legado, que es algo que no puede faltar en España", apunta Martí.

Plex y Aitana en Los40 Music Awards. Pepino Marino/Los40

"Después servimos un blini de salmón y un briochito con tartar de atún del Mediterráneo", relata el chef. También cenaron una "berenjena de la huerta de Valencia con un miso verde y un crujiente de sésamo".

Y por último, "carne de carrillera ibérica de legado cocinada con panceta a baja temperatura". Para concluir, al menú le falta un toque dulce. Esto, Martí lo solucionó con una tarta de chocolate con naranja valenciana.

Todos los comensales se ubicaron en mesas en la pista central del Roig Arena, alrededor del escenario donde se otorgaron los premios y cantaron algunos artistas.

"En la gala se sirve toda la cena al momento, incluida también la cena de otras 373 personas que la ven desde los palcos", apunta Martí. Por lo que realmente se dio de cenar a más de 1.200 comensales.

Rosalía y Ed Sheeran en Los40 Music Awards. Pepino Marino/Los40

Y a pesar del número tan grande que supone, confiesa que "no es el evento más grande" que ha gestionado allí. "El más grande fue un congreso donde comieron en la pista 1.600 personas", recuerda.

Para lograr que todo salga bien, Martí apunta a que es necesario tener un gran equipo detrás. Por ejemplo, para sacar adelante la cena de Los40 Music Awards fueron necesarias 317 personas en cocina.

Martí lo desglosa: "11 mozos de almacén, 64 en barras, 66 en catering, 10 en Ultramarinos, 13 en otros restaurantes, 11 camareros en palcos, 10 mochileros..." y un largo etcétera. "Horas trabajadas en total en un día: 1.368", añade.