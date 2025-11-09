La sintonía entre el PP y Vox en la Comunitat Valenciana allana el camino para un acuerdo rápido de investidura

La sintonía que ha existido entre el PP y Vox a lo largo de la presente legislatura en la Comunitat Valenciana allana el camino para un acuerdo de investidura rápido.

Los contactos entre ambas formaciones se han acelerado en los últimos días. El PP quiere estabilidad en la presidencia de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón y evitar unas elecciones. Vox, aunque no teme tanto unos comicios, está conforme en facilitar la legislatura en un territorio en el que la relación de los dos partidos ha sido buena, a diferencia de otros.

Las negociaciones se están llevando con absoluta discreción. Las conversaciones existen, pero no han trascendido. La única que ha sido admitida públicamente por una de las dos partes fue lo que Vox llamó este viernes "una primera toma de contacto".

Evitaron mencionar, en todo caso, que se produjera una reunión como circuló durante toda la jornada. Tampoco el PP lo hizo.

Vox ya puso sus condiciones esta misma semana: rechazo del Pacto Verde Europeo y de la política de inmigración de Pedro Sánchez. No parecen dos asuntos inasumibles para los populares de la Comunitat, pues ya estuvieron encima de la mesa para negociar los Presupuestos de la Generalitat de 2026.

Mazón, en aquel momento, asumió públicamente los postulados de Vox en un discurso con marca de sus socios. Posteriormente el PP también cedió en varias enmiendas en la fase de tramitación de las cuentas.

Todo apunta a que ahora se repetirá la jugada, aunque Vox está apretando especialmente en el punto de los menores migrantes. Además, hay algunas cuestiones que todavía no han sido concretadas. Por ejemplo, si ambos partidos firmarán algún tipo de documento político o simplemente será un posicionamiento público de compromiso.

Mientras todo esto se resuelve, el PP y Vox acercan posturas. En esta primera fase de las negociaciones están hablando, según fuentes de ambas formaciones, los populares valencianos con miembros de la dirección nacional del Vox. En la fase final lo supervisará Génova.

La complicada tercera vía

El favorito de Alberto Núñez Feijóo es, como ha venido informando EL ESPAÑOL, Juanfran Pérez Llorca. Era el nombre que estaba encima de la mesa en todo el proceso de negociación de la salida de Mazón. Pero las dudas existen en el seno de Génova con el portavoz del PP en Les Corts Valencianos y número dos de los populares valencianos.

Hay quien todavía recuerda el pulso que, dos días antes de la renuncia del presidente de la Generalitat, protagonizó Pérez Llorca junto a los presidentes provinciales. Demostró poder dentro del partido y la dirección nacional quiere que el presidente que suceda ahora a Mazón sea "interino". Así que no agrada que pudiera tener la intención de establecerse y tomar una posición de fuerza dentro del PPCV.

La razón es que Génova sigue prefiriendo a María José Catalá para 2027 y su deseo es controlar todo el proceso que tenga lugar hasta la candidatura de las siguientes elecciones autonómicas, tanto si hay un congreso como si no.

A ello se une que la citación como testigo por parte de la jueza de la dana también incomoda. Desde hace unos días ya hay quien apunta a que se esté impulsando una tercera vía de diputados alternativos que suenan como Elena Bastidas, Alfredo Castelló o Paqui Bartual. Algunos de ellos asociados a la órbita de María José Catalá.

Pese a ello, todos los caminos siguen conduciendo a Pérez Llorca. Un perfil de continuidad, curtido en la negociación y que, además, es el más agradable para Vox. El portavoz del PP en Les Corts ha pactado con esta formación muchas cuestiones en el Parlamento. Desde paquetes de leyes a Presupuestos a multitud de otras cuestiones.

De hecho, todo este mar de fondo sobre el nombre del candidato ya ha llevado a Vox a urgir al PP a que le comunique oficialmente quién será pese a señalar los primeros días que el perfil no era importante.

"Hemos trasladado la necesidad de que el PP decida quién va a ser su nuevo candidato a la Generalitat para, una vez designado, poder explorar con él su disposición a acordar políticas que permitan continuar con la reconstrucción de la provincia de Valencia y su defensa frente a las políticas destructivas de Pedro Sánchez", afirmaron el viernes en un comunicado.

Así que el siguiente paso tendrá que ser que Feijóo se decida y traslade a Vox el nombre de manera oficial. Con ello se alcanzaría un pacto rápido y se registraría la propuesta la próxima semana (antes de que acabe el plazo el 19 de noviembre), como muchos confían y desean.