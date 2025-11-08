Los primeros días de la cría de rinoceronte nacida en el Bioparc: bajo supervisión y con evolución positiva

Los primeros días del primer rinoceronte blanco (Ceratotherium simum simum) nacido en Bioparc se desarrollan con normalidad y bajo una supervisión constante, según explican desde el parque.

Fue el pasado martes cuando el equipo técnico del Bioparc recibió con una gran celebración lo que ha significado un hito para el parque.

Tal y como señalaban los datos hormonales de la víspera y se confirmó durante la mañana, el momento del parto estaba cerca. Lo siguieron desde las pantallas que mostraban las imágenes del recinto interior donde, por

precaución, se había decidido que permaneciera la hembra primeriza: Kwanza.

El nacimiento llegó en el 491 día de gestación y el equipo del parque lo siguió "en directo". Bioparc señala que es "un acontecimiento que representa la esperanza para esta especie en peligro de extinción por la atroz caza furtiva para cortar el codiciado cuerno".

"Y un éxito para todo el personal que durante 18 años está trabajando y aplicando todos los conocimientos científicos y su experiencia en el Programa Internacional de Conservación de esta especie en el que participa el parque de animales", añaden.

Desde Bioparc indican que la madre le presta todas las atenciones y el "bebé rinoceronte" se muestra vivaz,

levantándose a los pocos minutos tras nacer y moviéndose, siguiendo su instinto, en busca del refugio y calor materno.

Vigilancia "a distancia"

Así, prosiguen con la vigilancia "a distancia" de forma no invasiva que ha posibilitado confirmar que amamantaba y especialistas en su cuidado solamente han accedido al espacio para aportar confort y comodidad, acopiando más paja y cualquier elemento necesario.

"Las primeras jornadas son cruciales y cabe aplicar la serenidad y máxima cautela propias de esta situación, manteniendo constantemente la guardia y los protocolos de supervisión de la evolución de

madre y cría", explican.

Por el momento permanecerán en sus habitáculos, aguardando también la integración con el resto rinocerontes: Martin el macho y padre de la cría, y las otras hembras, Nombula y Ami.

"Es importante hacer hincapié en la natural conducta del grupo formado en 2023, con una adecuada dinámica social materializada en cortejos y numerosas montas, con el resultado del primer embarazo y el feliz desenlace", comentan.

Un hecho que tampoco ha pasado desapercibido, aseguran, ha sido la proximidad del plenilunio. "Si las analíticas han constatado la parte empírica, nuestro precioso satélite parece que ha vuelto a ser determinante pues, como ocurrió con la elefanta Makena (que este domingo cumplirá 3 años) y su nacimiento se produjo bajo el influjo de la luna llena. La posible influencia en los partos de los mamíferos también tuvo lugar con varias cebras", apuntan.

El grupo de cría controlada que alberga Bioparc Valencia está incluido en el Programa europeo de conservación de especies amenazadas (EEP) de rinoceronte. El macho Martin y las hembras Nombula, Ami y Kwanza, representan la esperanza para la supervivencia del rinoceronte blanco, incluido en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).