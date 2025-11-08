El horror de la secta de Vistabella y los abusos del 'Tío Toni': "Nos hacía tener orgasmos para mover energía del cuerpo"

"Nos decía que el sexo curaba, si rechazabas algo te hacían la vida imposible". Este es el testimonio de una de las víctimas de la secta de Vistabella liderada por el 'Tío Toni'. Más de tres décadas de horror en una comunidad que ahora ven la luz con las declaraciones de los y las testigos que sufrieron abusos sexuales.

El líder de la secta falleció en 2022, meses después de ingresar en prisión. Él, desde 1990, en un chalet del pequeño pueblo castellonense de Vistabella y bajo una fachada de comunidad dedicada al bienestar espiritual, formó una organización dominada bajo su figura en la que la explotación sexual era enmascarada en forma de "terapias de limpieza de energía negativa".

El funcionamiento de la comunidad comienza a destaparse gracias a los testimonios de las víctimas que este lunes comparecieron en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Castellón por los abusos sexuales infligidos por el líder de la secta.

Los desgarradores testimonios evidencian el horror y el sometimiento que el 'Tío Toni' infligía sobre las víctimas. "Nos chupaba los pechos para ayudarnos a no contraer enfermedades como el cáncer", declaró una joven de 27 años en el tribunal.

Ella fue víctima de abusos sexuales entre los 12 y los 17 años y consiguió salir de ese infierno en el año 2021.

"Me metía el dedo y me enseñaba sus calzoncillos para que viera cómo había eyaculado. Me decía que me dejase llevar para que hiciese mejor efecto lo que me hacía", relató sobre las "terapias" del 'Tío Toni'.

Cuando era menor, los abusos siempre fueron un paso más allá. La víctima incluso accedió a tener hijos con su líder espiritual cuando tan solo tenía 13 años.

"Toni llegó a decirme que quería hijos conmigo, siempre decía que si teníamos hijos con él íbamos a traer seres de luz y a tener un mundo mejor, que serían especiales", afirmó.

Junto a ella, muchas otras niñas eran abusadas por el líder de la secta. "Yo pensaba que a la única que le hacía esas cosas era a mí, pero vi que más niñas entraban en su habitación y deduje que también eran abusadas, aunque nunca lo hablamos entre nosotras", declaró.

Todas las mujeres de la comunidad debían subir a darle las "buenas noches" al 'Tío Toni' a su habitación. Ahí es cuando ocurrían la mayor parte de los abusos.

En esos momentos, el líder de la secta no estaba solo, le acompañaba su nuera y su mujer, que permitían o no entrar en la habitación a las víctimas.

"Eran ellas quienes las llamaban para acudir al dormitorio", ha aclarado. También quienes acompañaban en ocasiones a las víctimas. "Recuerdo que una vez estaba muy nerviosa porque Toni me iba a poner un vibrador, y su nuera entró conmigo y estuvo dándome la mano", afirmó.

Todo ello bajo la premisa de los fines curativos, con lo que el 'Tío Toni' engañó a todos los miembros de su comunidad y consiguió ocultar los abusos sexuales. "Nos hacía tener orgasmos para mover la energía del cuerpo", declaró

"Confianza ciega y miedo"

"Miedo" y "confianza ciega", esos son los dos principales sentimientos que las víctimas tenían sobre el 'Tío Toni' y que ha llevado a la gran mayoría a requerir ayuda psicológica tras años continuados de abusos.

"Todo el mundo le obedecía", afirmaron los miembros de la comunidad. Algunos llevaban con él desde 1990, cuando comenzó a reunir a los miembros de la secta. Uno de ellos es el padre de la joven de 27 años.

El hombre formaba parte de la comunidad desde principios de 1990, al igual que su mujer y su madre, e incluso llegó a contribuir económicamente para comprar la finca en la que construirían la casa de Vistabella con 13 millones de pesetas. "Era una forma de contribuir con la idea de que se devolviera el dinero", añadió.

Imagen del chalet de Vistabella. EE

De hecho, él y su mujer también fueron víctimas de los abusos. En la declaración, dio a conocer relaciones entre el 'Tío Toni', él y las mujeres de ambos porque el primero les dijo que se habían cargado de energía negativa y había que hacer una limpieza, para lo que el testigo debía eyacular, lo que le causó "bastante desasosiego".

"Totalitarismo"

La autoridad y el "totalitarismo" de 'Antonio' sobre los miembros era una evidencia, tanto a nivel laboral de las personas como propinando castigos por "mala conducta".

"Antonio tenía la mano muy larga, pero más allá de la facilidad de soltarte un sopapo, el principal castigo era el del desprecio absoluto, no hacerte la vida fácil dentro de la comunidad", declaró.

Pero, por si fuera poco, su caso no queda ahí, ya que cree que, "aunque legalmente no tiene pruebas", dos de sus hijos no son de su sangre y que se parecen mucho al líder de la comunidad, con el que deduce que su mujer tenía relaciones sexuales.

Ese absolutismo dictatorial a través de abusos sexuales bajo la fachada de sanaciones espirituales se prolongó 30 años en el tiempo. Tres décadas en los que el 'Tío Toni' causó el horror entre las paredes de un chalet de Vistabella.

Ahora, durante los próximos dos meses, declararán 53 testigos en 13 sesiones distintas. Un proceso que se prolongará hasta el 3 de diciembre para conocer qué ocurrió en Vistabella.