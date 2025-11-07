Los diputados valencianos se quedarán sin el paro pactado por PP, PSOE, Compromís y Vox si fracasa la nueva investidura

La dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana puede tener un efecto colateral en el bolsillo de todos los diputados de Les Corts. En especial, si PP y Vox no logran cerrar un acuerdo para investir a un nuevo presidente y en marzo acabaran celebrándose unas elecciones autonómicas anticipadas.

Un escenario que, en caso de producirse, dejará a sus señorías sin cobrar el 'ansiado' paro que tantos años les ha costado pactar y cuyo acuerdo y modelo aprobaron en junio de 2025 a puerta cerrada. Una prestación que nadie podrá percibir si la legislatura no acaba más allá de diciembre de 2026.

La letra pequeña de este acuerdo dice que para poder cobrar esta indemnización, es requisito indispensable que un diputado lo haya sido durante, al menos, 18 meses. Una condición que, es verdad, todos cumplirían ahora mismo.

Sin embargo, el pacto se cerró en una Comisión de Gobierno Interior el 31 de julio y esta, según explicó el portavoz del PP, Juanfran Pérez Llorca, no tiene efectos retroactivos. Es decir, que el contador empezó a contar para todos los parlamentarios a partir de esa fecha y no en 2023, cuando tomaron posesión del acta tras las elecciones del 28 de mayo.

Eso significa que hasta diciembre del año que viene ninguno habrá cumplido con el requisito de estar en el escaño durante el periodo mínimo, que es de año y medio. Por lo que, si la legislatura acaba finalizando antes, ninguno cobrará esta prestación.

PP y Vox acaban de iniciar los contactos para negociar el apoyo de los segundos al candidato que finalmente pongan sobre la mesa los populares, que salvo imprevistos o cambios de última hora –que no se esperan– será su propio secretario general y portavoz en el parlamento autonómico, Pérez Llorca.

En la federación valenciana del partido de Santiago Abascal, el también alcalde de Finestrat tiene buena fama y acogida. Las relaciones que han tejido en los últimos dos años lo convierten en un candidato al que podrían apoyar sin fisuras, pues su talante gusta.

Pérez Llorca ha sabido hacer cesiones en momentos puntuales en aras de mantener su apoyo parlamentario. Pero también es cierto que cualquier decisión que tomen vendrá determinada por lo que diga la dirección nacional.

Por lo pronto, el calendario fija como fecha límite el 19 de noviembre para presentar candidatos a la sucesión. El pleno de investidura debería celebrarse entre el 24 y 28 de noviembre.

Pero si ningún aspirante consiguiera el respaldo de una mayoría absoluta pasados dos meses desde la primera votación, la presidenta de la Cámara, Llanos Massó, disolvería Les Corts y ordenaría al presidente en funciones –Mazón– convocar elecciones, que tendrían lugar entre el 22 y 29 de marzo.

Junta de Portavoces de Les Corts. José Cuéllar / Corts

Con ese horizonte temporal, ninguno podría cobrar esta suerte de 'paro' especial que sus señorías llevaban años reclamando para tener ingresos una vez se acabara su paso por el parlamento, dado que los diputados valencianos no tienen derecho a una prestación por desempleo como tal porque no cotizan a la Seguridad Social.

Cuantías y condiciones

La prestación permitiría cobrar desde 15.369 euros hasta casi 61.477 euros. Los diputados cobrarán lo equivalente a la asignación reglamentaria excluyendo los complementos de kilometraje, asistencia a plenos, portavocía en alguna comisión o cualquier otro tipo de dietas que tienen reconocidas en el ejercicio del cargo.

Esto significa que la cuantía se calculará sobre el salario base. Actualmente, los sueldos de los diputados valencianos, excluyendo todo tipo de complementos, rondan aproximadamente los 50.000 euros brutos anuales.

La cuantía dibujada sobre el papel es progresiva, lo que significa que queda vinculada al tiempo que se ha ocupado el escaño. Ahora bien, no todos podrán beneficiarse de ella. Aquellos que tengan asegurados ingresos una vez se disuelvan Les Corts no la cobrarán. Es el caso, por ejemplo, de los funcionarios de carrera.

Pero también de aquellos que estén en edad de jubilación o de aquellos que se encuentren en situación de excedencia y vuelvan a la empresa privada. El pacto contempla todas estas excepciones para evitar el doble cobro.

Sobre el papel firmado por los cuatro portavoces de PP, Vox, Compromís y PSPV no existe ningún matiz que especifique a partir de cuándo comienza el contador a restar meses para poder cobrar.

Sin embargo, Pérez Llorca aseguró ante los medios en su día que de ninguna manera tendría efectos retroactivos. En su lugar, explicó que comenzaría a aplicarse desde el momento en el que el acuerdo pasara por la Mesa de Les Corts para aprobarse definitivamente y se publicara oficialmente en el BOCV, algo que ocurrió en julio.

Además de que ninguno podrá cobrarlo si la legislatura no acaba más allá de 2026, esto tendría una segunda lectura: en caso de que la legislatura transcurra con normalidad hasta mayo de 2027, los diputados solo podrán cobrar por haber estado 23 meses en el escaño aunque en realidad lo hayan sido cuatro años.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

Esto supone que la horquilla en la que se encontrarían sería de 21 a 24 meses. En total, aspirarían a percibir tan solo 20.492 euros, pero nadie llegaría a ingresar los cerca de 62.000 euros brutos que dibujaron en la tabla. Siempre y cuando, eso sí, no interpreten el vacío legal del texto, que es bastante abierto.

Único acuerdo por unanimidad

Se trata de uno de los pocos acuerdos que han firmado todas las fuerzas del Parlamento autonómico desde que tuvo lugar la dana.

Las cuestiones que han salido por unanimidad han sido realmente reducidas. Entre ellas estuvo, por ejemplo, la convalidación del crédito de 2.364 millones de euros para gastos de la tragedia. Cantidad que finalmente fue incluida en los Presupuestos que aprobaron solo el PP y Vox.

La relación entre la derecha y la izquierda en la Cámara es de tensión permanente desde las inundaciones que dejaron 229 muertos. Aunque los pactos tampoco es que fueran muy comunes antes de la dana, ésta ha provocado el distanciamiento total en todos los ámbitos.

El PSPV y Compromís han evitado casi cualquier entente con el PP y Vox en virtud de su ‘cordón sanitario’. Ni siquiera en las mínimas cuestiones que antes eran compartidas, como la reivindicación de una reforma de la financiación autonómica. Pero el paro de los diputados fue la excepción.

Otros parlamentos

La prestación es similar a la que ya está en otros parlamentos autonómicos. Andalucía, Asturias, Aragón, País Vasco, Castilla y León, Murcia o Baleares la tienen en diferentes modalidades.

También Extremadura cuenta con una asignación similar, aprobada en julio de 2018. Esta también fija un máximo de 24 mensualidades e impide que la cuantía supere el máximo del paro.

Del mismo modo, el Congreso de los Diputados contempla una indemnización de este tipo. De hecho, el exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado Santos Cerdán solicitó pocos días después de dimitir esta paga a la Cámara Baja.