La izquierda mantendrá las protestas en Valencia pese al relevo: del "Mazón dimisión" al "fraude de solución"

La dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat no ha contentado lo suficiente a los partidos de la oposición. Pese a ser la consigna más repetida durante el último año, el anuncio no ha bastado a los grupos de PSPV, Compromís y Podem. Quieren más, y por eso continuarán con las protestas.

Mazón anunció a primera hora de este lunes su dimisión, y la registró oficialmente a las 15.24 horas. No contentos con ello, la oposición va más allá y pide ahora elecciones autonómicas. Para ellos, la retirada del presidente de la Generalitat es "un fraude" y lo ven "insuficiente".

Pero Mazón no podía más, y por eso dimitió. Así lo aseguró durante su declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, donde hizo hincapié en la cacería que ha sufrido durante los últimos meses: "Han sido meses muy duros para mí y mi familia" aseguró. Y añadió: "Ya no puedo más".

La marcha del presidente como jefe del Consell era una de las exigencias que reclamaban desde hace meses los grupos de la oposición. Tras el anuncio, la izquierda se fijó un nuevo objetivo, y respondió pidiendo todavía más al Gobierno autonómico: elecciones en la Comunitat.

Así de claro lo dejó la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que se refirió a la dimisión de Mazón como "un alivio parcial" para las víctimas. Para no ser "insuficiente", debería haber convocado elecciones: "Nos han presentado un fraude de solución, una solución parcial que no es la que necesita esta Comunitat y la que reclaman los valencianos", señaló.

En rueda de prensa y acompañada de su ejecutiva, Morant criticó que Mazón ahora "se cobije" en Les Corts, haciendo referencia a su decisión de mantener su acta de diputado. Según ella, de esta forma "no asume las responsabilidades jurídicas que seguro tendrá que asumir".

La secretaria general de los socialistas valencianos también criticó que Mazón no pronunciase la palabra mágica, el verbo dimitir, durante su intervención.

"Es una nueva muestra de un Mazón que no habla las claras, que no asume responsabilidades y que, por tanto, deja todo abierto porque en realidad hasta que no veamos su papel de división tenemos que creer en su palabra que no es por nada, pero es un señor que ha faltado muchas veces en su palabra", aseguró.

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, también criticó la dimisión de Mazón. La calificó de "inenarrable", y lo tachó de ser un jefe del Consell "indigno hasta el último día".

Tras la marcha de Mazón como jefe del Consell, en Compromís tampoco están conformes. Así, Baldoví reclamó la convocatoria de elecciones anticipadas para "dar la voz al pueblo valenciano". Así, reclamó la necesidad de "pasar página de este año negro para la política valenciana".

Además, el síndic de Compromís replicó a Mazón que haya "vuelto a dejar bien claro que el futuro presidente de la Generalitat lo elegirá Vox". "No lo elegirá el PP, no lo elegirá Núñez Feijóo, lo elegirá Santiago Abascal y dependerá de Santiago Abascal y de Vox, una auténtica vergüenza para los valencianos", subrayó.

Por su parte, la coordinadora general de Podem País Valencià, María Teresa Pérez, calificó de "perversa" la comparecencia del presidente de la Generalitat. Consideró que su renuncia "no es suficiente" y "debe acabar en prisión". Además, al igual que PSPV y Compromís, exigió la convocatoria de elecciones, para las que "hay que poner en pie una alternativa de izquierdas que esté a la altura".

En esta línea, consideró que "Mazón se está blindando judicialmente". Y reprochó: "No supo estar y no ha sabido irse. Que Mazón dimita no es suficiente, él debe acabar en prisión y el Partido Popular fuera de las instituciones valencianas". Por ello, consideró que "no es un día de satisfacción si sigue gobernando el PP aliado con la ultraderecha".

Su socio

El socio del Partido Popular en el Gobierno valenciano, Vox, también reaccionó a la noticia. Más bien, a los movimientos que debían producirse después de la renuncia de Mazón. O apoyaban a otro candidato propuesto por el PP o abocarían a la Comunitat a unas nuevas elecciones autonómicas.

El síndic del grupo en Les Corts, José Mª Llanos, aseguró a última hora de este lunes que no había prevista ninguna reunión con los populares: "Todavía no se han puesto en contacto con nosotros".

En su declaración institucional, Mazón apeló a la "responsabilidad" de la mayoría parlamentaria (PP y Vox) para elegir un nuevo jefe del Gobierno valenciano. A esto, Llanos subrayó que "puede pedirle lo que sea al PP, pero no a Vox". "Cuando hemos sido necesarios para el bien de los valencianos, hemos estado ahí. Cuando tengamos que hablar, hablaremos", aseguró.