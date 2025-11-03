PSOE y Compromís cargan contra Mazón tras su dimisión: "Un final patético digno del peor presidente de nuestra historia"

Carlos Mazón ha anunciado este lunes su dimisión como president de la Generalitat en una declaración institucional en la que ha estado acompañado de todos los miembros de su gobierno y en la que ha reconocido que estos últimos meses han sido muy duros para él y su familia.

El anuncio de su dimisión es una de las exigencias que reclamaban desde hace meses los grupos de la oposición al Consell. Tras comunicarlo, la izquierda ha respondido en redes sociales a la comparecencia de Mazón.

Tanto PSPV como Compromís han criticado las palabras del todavía jefe del Consell, que no ha aclarado si renunciará al acta de diputado, pero ha reconocido que había llegado el momento de "reconocer errores", algo que ha hecho durante su comparecencia.

Sin embargo, para el síndic de Compromís, Joan Baldoví, las explicaciones que ha dado Mazón este lunes son insuficientes.

A través de su cuenta de X, el dirigente de la formación ha asegurado que esta declaración institucional representa "un final patético digno del peor presidente del peor gobierno valenciano de nuestra historia".

"Te has ido sin recibir a las víctimas, mintiendo y vendiéndote como la víctima de todo esto", critica Baldoví. "Ahora que hable la gente", reivindica.

Te n'has anat sense rebre a les víctimes, mentint i venent-te com la major víctima de tot açò.



Un final patètic digne del pitjor president del pitjor govern de la nostra història.



Ara, que parle la gent. pic.twitter.com/uh238xMhDH — Joan Baldoví ;) (@joanbaldovi) November 3, 2025

Además, el síndic de Compromís le da protagonismo a las personas que han reivindicado en manifestaciones que Mazón debía de dimitir. "Mazón ha dimitido gracias a ti, no a ellos", asegura en alusión a Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Vicente Mompó y María José Catalá.

En cuanto a la formación socialista, el síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, también ha criticado las palabras de Carlos Mazón.

Una comparecencia final a la altura de su presidencia.



Nunca hemos tenido un President más amoral y mentiroso que Mazón. — Jose Muñoz (@JMLladro) November 3, 2025

"Una comparecencia final a la altura de su presidencia. Nunca hemos tenido un president más amoral y mentiroso que Mazón", asegura en un mensaje a través de redes sociales.

A las críticas también se ha sumado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien ha criticado el tono de la comparecencia institucional de Mazón. "Las 229 víctimas y sus familiares no merecían esta comparecencia", ha escrito en redes sociales.

También ha opinado que las víctimas "no merecían este president y no merecen a un Feijóo que ha sido incapaz de liderar cuando más lo necesitaban".

De esta manera, denuncia que esto no es más que un ejemplo de la "falta de liderazgo" de Feijóo. "Es un líder inútil que no es capaz de poner soluciones a su propio partido", asegura.

"Un fraude"

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha calificado la dimisión de Mazón de "fraude" y lamenta que "se cobije en su escaño" en Les Corts para "no asumir las responsabilidades jurídicas que va a tener que asumir".

"Hay que agradecer el trabajo incansable y la valentía de las víctimas de la dana por cobrarse la cabeza de Mazón", ha dicho en una comparecencia.

Considera que Mazón se ha dibujado "como una víctima" y cree que ha presentado "un fraude de solución", es decir, un nuevo president con los votos de PP y Vox pero no unas elecciones, que es lo que "reclaman" los valencianos.

Insiste en que Mazón "se va mintiendo, culpando a los demás y de manera vergonzosa" y afirma que este habló antes con Abascal que con Feijóo sobre su futuro político y su relevo.

"Ya no puedo más"

Apenas cinco días después del Funeral de Estado, el todavía jefe del Consell ha anunciado que había llegado el momento "de reconocer errores". "Me equivoqué, lo reconozco, y voy a vivir con ello toda la vida", ha dicho, tras revelar que había mantenido una conversación con su Majestad el Rey.

"Ya no puedo más", ha afirmado. Además, se ha señalado como responsable por no haber dado todas las explicaciones desde el primer día: "Permití que se generaran toda clase de bulos dolorosos por no dar explicaciones a tiempo".

De la misma manera, se ha reconocido "ingenuo" por no pedir la emergencia nacional que el propio Alberto Núñez Feijóo le instó a reclamar al Gobierno central.

En cuanto a la oposición, el president ha advertido que esta tragedia le ha permitido "conocer la cara más negativa de la izquierda, que ha aprovechado el dolor y la muerte para hacer política".