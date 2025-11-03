La periodista Maribel Vilaplana llega al juzgado de Catarroja para testificar sobre su comida con Mazón la tarde de la dana

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a su llegada este lunes a los juzgados de Catarroja. Efe / Manuel Bruque

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que causaron 229 muertos, ha llegado a las 9.03 horas a los juzgados de Catarroja, rodeada por una nube de periodistas y fotógrafos.

La periodista ha llegado en medio de una gran expectación, pero no ha hecho ninguna declaración ante los medios que esperaban en la puerta del juzgado.

Allí se encontraba, además, Juan José Monrabal, víctima de la dana que perdió a su madre, vecina de la misma población. "Todas las fotos que veis de nuestros familiares algún día se recogieron llenas de barro. Pedimos justicia por los 237 muertos", ha denunciado ante las cámaras, mientras sujetaba en su mano una fotografía suya.

Vilaplana está citada como testigo a las 9.30 horas ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana, según dictaminó la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia, para "ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación".

La periodista, que estuvo con el presidente de la Generalitat hasta, al menos, las 18:45 horas, tendrá que responder concretamente sobre "el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso" en el juzgado de Catarroja.

Vilaplana fue atendida el pasado sábado en un centro hospitalario tras sufrir un cuadro de ansiedad.

La crisis que motivó su ingreso vino derivada de la alta presión que vive a raíz de las informaciones publicadas sobre la comida que mantuvo con el jefe del Consell en el restaurante El Ventorro la tarde de la fatídica dana.

Entre ellas, especialmente, la que asegura que durante el encuentro recibió un tuit sobre las inundaciones que se estaban produciendo aquel día en Utiel y se lo enseñó a Mazón. Algo que su entorno, sin embargo, niega que ocurriera.

Ticket del parking

El pasado viernes, horas antes de que se produjera su ingreso hospitalario, la magistrada pidió a Vilaplana que aportara el ticket del parking al que le acompañó el presidente tras finalizar la comida en El Ventorro.

También "cualquier elemento" que permitiera corroborar "documentalmente el periodo en el que la testigo permaneció junto al President de la Generalitat" el 29 de octubre.

Según señaló la magistrada en su resolución, la prueba solicitada se convierte en "útil" porque permitiría conocer la entrada y salida del parking.

A su juicio, facilitaría saber "hasta qué momento" la periodista "acompañó al presidente, y en consecuencia, hasta qué momento pudo estar presente durante las llamadas" que mantuvieron Mazón y la exconsellera de Justicia e Interior investigada, Salomé Pradas.

En caso de no disponer del ticket, la jueza lo requerirá a la empresa de aparcamiento para determinar la hora de entrada y salida del vehículo de la periodista.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.