Maribel Vilaplana no aporta el ticket del parking del día que comió con Mazón tras asegurar a la jueza que no lo tiene

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón la tarde de la dana, a su llegada este lunes a los juzgados de Catarroja. Efe / Manuel Bruque

La periodista Maribel Vilaplana no ha podido aportar este lunes a la jueza de Catarroja el ticket del parking del día de la dana, cuando comió con el ya expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, al asegurar a la magistrada que instruye la causa que no dispone del mismo.

La comunicadora se ha presentado en los juzgados de Catarroja para declarar en calidad de testigo. A las 9.03 ha llegado al órgano judicial, cabizbaja y sin hacer ningún tipo de declaración al enjambre de periodistas que le esperaban en la puerta.

A su llegada, Juan José Monrabal, vecino de Catarroja, ha pedido "justicia" tras perder a su madre el día de la riada, quien le ha exhibido una foto de su familiar. "Por favor, por todos ellos, los 237, cuenta la verdad", le ha suplicado.

"Todas las fotos que veis de nuestros familiares algún día se recogieron llenas de barro. Pedimos justicia por los 237 muertos. Por todos ellos, ¡por favor!", ha denunciado ante las cámaras.

Una vez en el interior del edificio, la periodista ha sido trasladada a una sala visiblemente emocionada. Durante el fin de semana fue ingresada en el hospital tras sufrir un cuadro de ansiedad derivado de la alta presión que vive por su declaración ante la jueza de la dana.

También a raíz de las informaciones publicadas sobre la comida que mantuvo con el jefe del Consell en el restaurante El Ventorro la tarde de la fatídica dana.

Entre ellas, especialmente, la que asegura que durante el encuentro recibió un tuit sobre las inundaciones que se estaban produciendo aquel día en Utiel y se lo enseñó a Mazón. Su entorno, sin embargo, niega que ocurriera.

Toma de decisiones

La periodista tendrá que responder concretamente sobre "el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso" en el juzgado de Catarroja.

La magistrada citó a Vilaplana la pasada semana tras ordenárselo la Audiencia de Valencia al considerar que su testimonio podía arrojar luz en el procedimiento.

El tribunal estimó que no cabía descartar que la periodista escuchara, bien lo que el expresidente dijera al comunicarse telefónicamente con la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, o bien comentarios que Mazón hubiera podido hacer a raíz de estas llamadas.

Según la versión de la comunicadora, permanecieron en el restaurante de El Ventorro desde las 15.00 hasta las 18.45 horas, momento en el que ya se marchó al parking donde había estacionado su vehículo. El expresidente le acompañó hasta el emplazamiento.

Al respecto, la instructora le había requerido a Vilaplana que entregase este lunes el ticket del parking, tras pedirlo diferentes acusaciones del procedimiento, para comprobar las horas de entrada y salida.

Sin embargo, no ha podido traerlo y ha asegurado que no dispone del mismo. La jueza lo reclamará al banco y a la empresa que gestiona el aparcamiento.