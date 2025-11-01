El Parque Central de Valencia exhibirá el primer monolito creado por Manolo Valdés, cedido por el artista valenciano

La alcaldesa de València, María José Catalá, mantuvo un encuentro en Nueva York con el artista y escultor Manolo Valdés para concretar los detalles del futuro Espai Valdés, que se levantará en el muelle 3 del Parque Central.

Durante la cita, el creador valenciano comunicó a la alcaldesa una modificación relevante en la pieza que coronará el espacio exterior del proyecto.

Según explicó Valdés, “he propuesto un cambio de escultura, sustituyendo la idea inicial por otra que me entusiasma.

Aunque estos cambios suelen complicar los procesos administrativos, en este caso todo ha sido sencillo. El Espai Valdés tendrá un primer monolito”.

Por su parte, María José Catalá expresó su gratitud hacia el artista: “agradezco profundamente la generosidad de Manolo Valdés con su ciudad.

Este espacio reunirá obras magníficas de uno de nuestros artistas más universales, y además incluirá un monolito inédito, una creación nunca antes realizada.

He visto una maqueta y es impresionante, una pieza única y majestuosa cuyos juegos de luces y volúmenes harán que el arte de Valdés se perciba en toda la ciudad”.

El acuerdo entre el Ayuntamiento y el escultor contempla la cesión temporal de una colección de obras durante diez años, con posibilidad de prórrogas quinquenales.

La administración municipal asumirá las labores de adecuación del muelle 3, garantizando las condiciones de seguridad y conservación necesarias para la exposición.

En una superficie de 1.128,40 metros cuadrados se ubicarán las obras, muchas de gran formato, y el acceso será gratuito para el público.

La muestra será dinámica: las piezas se renovarán periódicamente, permitiendo una visión más amplia de la trayectoria artística de Valdés y convirtiendo el Espai en un entorno vivo y en continua transformación, con unas treinta esculturas de mediano y gran tamaño.

“La puesta en marcha de este proyecto refuerza la posición de València como referente mundial de arte y cultura contemporánea, al mismo tiempo que celebra nuestra identidad y nuestras raíces”, declaró la alcaldesa.

Catalá subrayó además que la estrategia del consistorio busca que los artistas valencianos tengan un espacio propio en su ciudad: “queremos sentirnos orgullosos de ellos y ofrecerles un lugar donde su obra dialogue con la ciudadanía.

El Espai Valdés transformará el Parque Central y forma parte del programa ‘Culturia: la ciudad del Túria, la ciudad de la cultura’”.

“La finalidad es fortalecer la base cultural de una València única, con un carácter propio que estamos recuperando a través de proyectos como éste”, añadió.

Parque dentro del parque

El Espai Manolo Valdés aspira a ser un lugar donde arte y naturaleza convivan en armonía, un recorrido salpicado de esculturas que inviten al paseo y a la contemplación.

El diseño busca borrar las fronteras entre el interior y el exterior, integrando el arte en el espacio público y ofreciendo a la ciudadanía una experiencia cultural directa, cercana y cotidiana.

En la firma del protocolo con Regina Valdés, hija del artista, la alcaldesa recordó que una de las primeras metas de su gobierno fue situar la cultura como motor de revitalización urbana y símbolo de identidad.

“Pusimos en marcha una auténtica revolución cultural que consiste en cuidar los museos que ya tenemos y crear nuevos espacios de referencia, como este futuro Espai Manolo Valdés”, señaló Catalá.

“Queremos una ciudad construida desde la cultura, no una ciudad que simplemente tenga cultura. València no se parece a ninguna otra, ni pretende hacerlo”, concluyó.