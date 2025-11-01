CaixaBank se suma a la exigencia de obras hidráulicas para el barranco del Poyo : "Nos olvidamos de buscar solución"

La ejecución de obras hidráulicas que eviten inundaciones en la zona cero de la dana es la gran "tarea pendiente" de las administraciones en la reconstrucción de Valencia. Un reclamo al que ahora se suma, junto a expertos y víctimas, CaixaBank.

Durante la presentación de resultados de los nueve meses de ejercicio de la entidad bancaria, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha señalado que, pese a que la región ha experimentado una recuperación económica desde la tragedia, no se están abordando las obras.

"Nos estamos olvidando de buscar la solución para que no vuelva a repetirse", lamentó.

"Hay una parte más técnica en la que hace falta inversión. Y la que ha habido, no solo en la Comunitat Valenciana, sino en general en muchas cuencas en España, ha sido mucho menor de la que había habido antes y de la que se ha planificado", ha criticado.

De esta manera, CaixaBank se suma a las opiniones de los expertos, que subrayan que si se hubieran acometido las obras hidráulicas previstas en su momento, el impacto de la riada del 29 de octubre de 2024 habría sido muy inferior.

Para Gortázar, es la "tarea pendiente" que queda por realizar para evitar que se repita una tragedia de tal magnitud.

En el caso concreto de la cuenca del Poyo, la que causó el grueso de las 229 muertes la tarde del 29 de octubre, la solución hidráulica fue aprobada por los expertos en 2010 y recibió en 2011 la preceptiva declaración de impacto ambiental. La firmó Teresa Ribera como secretaria de Estado.

Aquel Gobierno de Zapatero dejó las obras sin presupuestar, como también hizo su sucesor, el popular Mariano Rajoy hasta 2018. Llegado ese año, se produjo la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa.

El nuevo gobierno socialista, con Ribera como ministra para la Transición Ecológica, las ha postergado desde entonces. Pese a conocer el proyecto de primera mano, la dirigente no actualizó la DIA que dejó caducar Rajoy ni, en consecuencia, licitó las obras.

Los de 2021 fueron sus primeros presupuestos, tras los que la CHJ lamentó la "paralización de proyectos y obras por falta de disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales".

La excusa del Ministerio para no ejecutar las obras fue que chocaba con la Ley de la Huerta de Ximo Puig, algo desmentido después por los impulsores de esa norma.

"Problemas inmediatos"

"La mayor parte de la ayuda se ha dedicado a reponer los problemas inmediatos de las personas y de las empresas, aguas abajo, cosa que es lógica; pero parece que nos estamos olvidando de que tenemos también que buscar la solución", ha señalado este viernes Gortázar en referencia a las obras hidráulicas.

En cuanto a la falta de inversión en infraestructuras, ha asegurado que se deben "aprovechar las buenas cifras macroeconómicas para poner mucha atención" en la prevención y protección de la población. Sería un "elemento positivo de cara a la evolución de la economía" en la Comunitat.

En la presentación, Gortázar también ha hecho hincapié en esa recuperación económica tras la riada, al tiempo que ha recordado que la autonomía sufrió un "impacto negativo en su Producto Interior Bruto (PIB).

Este impacto negativo directo se estimó en "dos o tres décimas de pérdida" en 2024. Sin embargo, Gortázar es optimista y espera que haya "un crecimiento" respecto al año anterior. Un impulso derivado del esfuerzo de la reconstrucción.

De todos modos, pese a que la economía se recupere, la prevención sigue siendo la asignatura pendiente de las administraciones y, en concreto, de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), encargada de ejecutar las obras hidráulicas.