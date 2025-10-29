Gritos de "asesino" a Mazón de los familiares de las víctimas en el funeral de Estado: "No se atreve a entrar"

La asistencia del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al Funeral de Estado por la dana había sido motivo de polémica antes de la celebración del propio acto, ya que las asociaciones de víctimas habían reclamado al jefe del Consell que no acudiera.

Mientras los Reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de autoridades saludaban a familiares de las víctimas antes del comienzo de la ceremonia, en el lugar de celebración del funeral, donde se encontraban todas las familias, Mazón ha sido increpado al grito de "asesino".

Algunas personas han gritado a Mazón lanzando improperios e insultos al tiempo que cuestionaban qué hacía la tarde del 29 de octubre. "¿Estabas con la periodista?", le ha gritado una mujer en alusión a su comida en El Ventorro con Maribel Vilaplana.

Mientras algunos familiares pedían silencio por respeto a los fallecidos, algunas de las personas que han acudido han gritado a Mazón palabras como "asesino", "cobarde" o "rata".

El Funeral de Estado se celebra este miércoles en Valencia cuando se cumple un año de la fatídica dana en la que 229 personas perdieron la vida en la provincia.

En la ceremonia, en memoria y recuerdo de las víctimas, se homenajeará a las 237 personas fallecidas por el temporal en Castilla-La Mancha, Andalucía y la Comunitat Valenciana.