El emotivo monólogo de Alsina desde Paiporta: "Pido disculpas por no encontrar las palabras para describir vuestro desgarro"

Hace un año el periodista Carlos Alsina prometió a los afectados por la dana del 29 de octubre que no les abandonaría. Adquirió el compromiso de seguir escuchando sus voces, sus historias y, sobre todo, sus reivindicaciones. Y así lo ha hecho. El conductor del informativo Más de uno de Onda Cero ha vuelto a la zona cero en el primer aniversario de la tragedia para seguir dando voz a damnificados.

Alsina ha emitido el programa desde el Auditorio Banda Primitiva de Paiporta, donde el agua hace un año llegó a superar los dos metros de altura. Desde el teatro, ya restaurado y símbolo de la fuerza vecinal, ha pronunciado un emotivo discurso en el que, en primer lugar, ha pedido perdón a los vecinos por no haber podido "encontrar las palabras" exactas que describieran el dolor y "desgarro" del drama vivido con la riada.

"Hoy quiero pediros disculpas por no haber encontrado las palabras. Por no haber sido capaz, y mira que lo intentamos, de llegar a abarcar nunca la dimensión del desgarro que aquí se produjo", ha dicho.

"Por más palabras que intentamos hallar, creo que nunca hemos conseguido reflejarlo del todo. Igual porque no bastan las palabras para transmitirlo todo", ha lamentado visiblemente emocionado. Y a continuación ha enumerado lo que pudieron ver los paiportinos aquel día: "ramas, muebles flotando, coches arrastrando...".

El comunicador ha reconocido la dificultad de poder retransmitir a través de la radio todo lo que "removió y aterró" a los vecinos. "Lo que os dolió y sublevó. La injusticia de ver cómo tu vida se pone boca abajo en un momento".

"Y la irritación de comprobar cómo se sacuden responsabilidades quienes deberían haberlas asumido desde el primer momento. Y hoy siguen sin asumirlas", ha añadido el periodista, que no ha evitado la crítica política a Gobierno y Generalitat.

Por ello, ha denunciado que un año después "aún hay colegios sin reconstruir, niños que han empezado el curso en barracones, viviendas en las que no funciona el ascensor...". "Un año después, todas aquellas obras tan urgentes que iban a acometerse, o a retomarse, para impedir que el barranco del Poyo se pueda desbordar siguen pendientes".

"Si volviera a caer la misma agua y el mismo lugar, hoy el barranco volvería a desbordarse", ha reprochado tras reconocer que, al menos, en ese caso "el mensaje de alerta llegaría veinticuatro horas antes".

El escenario

Al arrancar el monólogo, el periodista ha recordado la historia de la Banda Primitiva de Paiporta, fundada en 1896 por once vecinos que se unieron bajo el nombre de Centro de Socorros Mutuos, para vincularla con el auxilio que vecinos y voluntarios se prestaron de forma desinteresada tras lo ocurrido.

"Socorrerse los unos a los otros es lo que da sentido a una sociedad", ha defendido el locutor. El periodista, así, ha enlazado aquel espíritu de solidaridad de la Banda, con la mostrada por los voluntarios durante la catástrofe. "Eso es lo que todos los que vivís en l'Horta Sud supisteis hacer hace un año".

Alsina, que en la jornada del martes ya visitó otros municipios afectados como Alfafar, Sedaví, Picanya o Catarroja, ha agradecido el afecto recibido durante este año y ha dedicado su emisión "a quienes ya no están, a quienes seguís aquí y a todos los que vinieron desde cualquier punto de España para ayudar sin que nadie se lo pidiera".

El locutor ha cerrado el monólogo con un mensaje de fuerza a los afectados: "Gracias por haber salido adelante, gracias por mantener viva la Horta Sud y gracias por todo lo que nos habéis enseñado". Acto seguido, ha dado paso a entrevistar a diferentes asistentes al programa que sobrevivieron a la trágica riada.

Entre ellos, Vicent, que con 78 años todavía no ha vuelto a su casa. Lo hará el próximo 3 de noviembre, día de su cumpleaños. Será su particular -y gran- celebración de vida.

Esta tarde se celebrará el Funeral de Estado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias en memoria de las 337 víctimas mortales, 229 de Valencia.