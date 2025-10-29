Un abogado pide a la jueza que requiera el ticket del parking al que Mazón acompañó a Vilaplana tras comer el 29-O

Una acusación particular ha pedido a la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre que requiera el ticket del parking al que fueron el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana tras la comida en El Ventorro el día de la riada.

Así se desprende del escrito que ha presentado este abogado a la magistrada del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja que investiga la gestión de la dana, por la que fallecieron 229 personas.

Su petición del ticket se produce después de que la jueza acordara, tras ordenárselo la Audiencia, citar a Vilaplana el próximo 3 de noviembre en calidad de testigo por su comida con Mazón el día de la tragedia.

Recientemente también se ha conocido que Mazón acompañó a Vilaplana, tras la comida, a su aparcamiento. Este estaba ubicado en la Glorieta de Valencia.

Tras estos nuevos datos, esta acusación particular ha reclamado a la instructora que requiera el ticket a la propia periodista el próximo 3 de noviembre o bien a la empresa de aparcamiento, en el caso en que la comunicadora no disponga del mismo o lo haya extraviado, para determinar la hora de entrada y salida del vehículo de la comunicadora.

Sobre este extremo, precisamente el PSPV reclamó este martes a la periodista que entregase de forma voluntaria, a la comisión de investigación de Les Corts, el ticket del parking.

El grupo socialista registró esta petición en el parlamento valenciano. Según dijo, responde al objetivo de "ayudar a la comisión de investigación para esclarecer los hechos".

"Ya no nos fiamos de Mazón ni de sus múltiples versiones, por eso queremos que nos acrediten con documentos la fecha, hora y lugar donde estaba el presidente la fatídica tarde de la dana", manifestaba el síndic del PSPV, José Muñoz.

En el mismo escrito, la acusación particular requiere a la instructora de la dana que cite a declarar nuevamente a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas para aclarar "preguntas de extraordinaria relevancia" tras las informaciones periodísticas publicadas y en sede judicial.

Por otro lado, la acusación particular, en el mismo escrito, requiere a la jueza de la dana que cite a declarar nuevamente a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas para aclarar "preguntas de extraordinaria relevancia" tras informaciones periodísticas y en sede judicial.