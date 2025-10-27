Mompó no cierra la puerta a ser candidato para presidir la Generalitat Valenciana: "No tengo ni idea, no lo sé"

El presidente de la Diputació de València y del PP provincial, Vicent Mompó, no ha cerrado la puerta a convertirse en un futuro en candidato a presidir la Generalitat Valenciana. "¿Qué pasará en el futuro? No tengo ni idea. ¿Dónde estaré? No lo sé", ha afirmado.

Así lo ha transmitido este lunes en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum respecto a la situación política actual cuando está a punto de cumplirse un año de la dana del 29 de octubre de 2024.

En el acto que ha contado con la presencia de casi todo el Consell, ha afirmado, en relación a la figura del president, Carlos Mazón, que "los valencianos no decidimos cuándo un president dimite, sino qué president queremos".

Además, ha añadido que Mazón "ha ligado su futuro a la reconstrucción" y que "él habrá decidido qué hacer en el futuro".

Por su parte, sobre si se contempla como futuro 'president' de la Generalitat o candidato electoral del PPCV, ha asegurado que, pese al puesto que ocupe, defenderá "los intereses de los valencianos".

Durante su comparecencia, Mompó ha vuelto a defender su actuación durante la tarde del 29 de octubre, en la que se desplazó al Cecopi a pesar de que no era miembro, y ha reconocido que nadie diría a día de hoy que el Es-Alert no se debería haber enviado antes de las 20.11 horas. También se ha quejado de que "el Estado no está haciendo todo lo que puede" en la reconstrucción.

Por otro lado, sobre la posibilidad de un hipotético gobierno junto al PSPV en la Diputació en lugar del actual compartido con Ens Uneix, ha señalado que podría ser realidad "sin dudas" si los socialistas "pensaran más en los valencianos y menos en Pedro Sánchez", presidente del Gobierno.