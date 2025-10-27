Tres familiares de víctimas de la dana darán voz a los fallecidos en el Funeral de Estado: dos serán de Valencia y una de Letur

Decenas de personas encienden velas a lo largo de la rambla del Poyo para mantener viva la memoria de los fallecidos en la dana. Europa Press / Jorge Gil

Tres familiares de víctimas de la dana, dos por Valencia y una por Letur, intervendrán el próximo miércoles 29 de octubre en la ceremonia que honrará a los 229 fallecidos de la provincia de Valencia, los siete de Castilla-La Mancha (seis en Letur y una en Mira) y uno en Málaga (Andalucía).

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, tres personas que perdieron a algún familiar en la dana tomarán la palabra durante el Funeral de Estado por las 237 víctimas mortales. Según fuentes del Gobierno, ninguna de ellas serán las portavoces de las asociaciones, pero evitan adelantar sus nombres. De hecho, puede que alguna incluso no esté asociada, según detallan.

El acto se celebrará en el Museo Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, el miércoles 29 de octubre a las 18.00 horas.

A esta cita, celebrada en el primer aniversario de la dana, están invitados los presidentes de la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía: Carlos Mazón, Emiliano García-Page y Juanma Moreno.

Asistirán también las principales autoridades del Estado y los familiares de las víctimas mortales de la dana, que serán los protagonistas del homenaje, al que se accederá por medio de invitación personal.

El funeral, además, reservará "solo un papel relevante" para la Casa Real y los familiares. Así lo aseguró la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29-O, Rosa Álvarez.

Sobre los detalles del acto, se realizará en un recinto cerrado, en el Museo Príncipe Felipe. Según recalcó Álvarez, "habrá cuatro familiares por víctima" y el "resto" de pormenores lo confirmará el Gobierno en los próximos días.

Por otro lado, la presidenta de esta entidad insistió en el rechazo a que Mazón acuda y pidió que se le traslade que no les salude. "Para nosotros es muy doloroso saber que, doce meses después, la persona que fue el máximo responsable de la muerte de nuestros familiares vaya a estar ahí", señaló.

"Porque por protocolo es así, pero podrían tener la deferencia de no acudir. Pueden estar, pero nadie les obliga a estar", destacó.

"Lo único que tenemos detrás es muchísimo dolor, muchísima rabia porque todas las muertes eran evitables. Y cada día con esos vídeos, con esos audios, con esos autos que está haciendo la jueza queda más patente. Y es lo único que tenemos", lamentó.

Preguntada por si se ha puesto sobre la mesa la distribución y el papel de los representantes institucionales en la ceremonia, Álvarez explicó que "lo único" que han pedido es que le trasladen a Carlos Mazón que no vaya a saludar, "que por lo menos tenga esa deferencia".

En este sentido, manifestó que la distribución es "exactamente protocolaria". "El único papel relevante será de Casa Real y luego, los familiares", destacó Álvarez.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, y el de la Asociación Damnificados Dana Horta Sud, Christian Lesaec, remarcaron que el "protagonismo" del funeral de Estado tiene que ser para los familiares de las víctimas mortales y, de hecho, ellos no estarán presentes.