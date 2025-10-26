El sueco Andreas Almgren revienta el récord europeo del Medio Maratón en Valencia en la edición más numerosa

El atleta sueco Andreas Almgren, tras establecer un nuevo récord de Europa en el Medio Maratón de Valencia. Efe / Biel Aliño

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha cerrado la edición de 2025 como la más numerosa de su historia.

El etíope Yomif Kejelcha ganó la prueba en categoría masculina con un tiempo de 58:02, mientras que la keniana Agnes Nietich lo hizo en la categoría femenina con 1:03:08; y en la que el sueco Andreas Almgren estableció este domingo un nuevo récord de Europa.

Almgren batió el récord europeo en el Medio Maratón al parar el cronómetro en un tiempo oficioso de 58:41, lo que supone batir en 32 segundos la que hasta ahora era la mejor marca continental de la distancia, los 59:13 del suizo Julien Wanders en 2019.

Almgren (Estocolmo, 1995) se convirtió en el primer corredor europeo que baja de los 59 minutos en esta distancia. Además, el sueco rebajó en 42 segundos su mejor marca en estos 21,0975 kilómetros.



El sueco ya consiguió establecer el pasado 10 de enero en Valencia un nuevo récord mundial del 10K tras completar la carrera en 26:53.

Un día "complicado"

El atleta etíope Yomif Kejelcha aseguró, tras conquistar el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, que el viento complicó la carrera y que, pese a las molestias que sufrió, el viento tampoco le habría dejado acercarse "más de lo que lo hizo" al récord del mundo de la distancia.

"Hasta el kilómetro 10, iba con buen ritmo y buenas sensaciones. A partir de ahí, he empezado a sufrir molestias en el estómago que me han perjudicado. No creo que hubiera podido estar más cerca del récord del mundo. El viento de hoy era fuerte y era un día complicado para correr", señaló en la rueda de prensa posterior a la carrera, según recoge Efe.

El fondista etíope, Yomif Kejelcha se impone en la categoría masculina de la media maratón de Valencia disputada este domingo. Efe / Biel Aliño

Por su parte, la keniana Agnes Ngetich, ganadora de la prueba en categoría femenina, dijo estar satisfecha pese a que tampoco pudo lograr un nuevo récord del mundo.

"Estoy contenta. El récord del mundo lo he tenido hasta el kilómetro 15. Pero estoy contenta", indicó ante los medios.

"Me siento muy cómoda en Valencia, porque he venido tres veces y he ganado las tres. Valencia es como mi casa, se me da bien y espero volver", señaló en referencia a sus dos triunfos en las últimas ediciones de esta prueba y al que logró en una carrera de 10K.

La atleta keniana Agnes Ngetich tras ganar el Medio Maratón de Valencia. Efe / Biel Aliño

El seleccionador de élite de la prueba, Marc Roig, dijo que el día fue "bastante bueno" aunque admitió que "el viento" fue "protagonista".

"Los dos ganadores se han mostrado ambiciosos desde el principio. Nos hemos quedado a las puertas de los récords del mundo, pero el balance es satisfactorio por haber alcanzado las mejores marcas del año en las dos pruebas", concluyó.

Edición histórica

Más de veintiséis mil atletas, concretamente 26.077, acabaron este domingo El Medio Maratón para convertir esta edición de 2025 en la más numerosa de su historia.

El presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao, aseguró este domingo que la carrera había vivido un récord de inscripciones y que 27.200 personas iban a tomar la salida en las diferentes oleadas, lo que supondría que casi el 96% habrían finalizado la prueba.



La Asociación de Familias y Personas Sordas de la provincia de Valencia recibirá 26.077 euros de Zurich Seguros, que donará un euro por cada finalizador. A la cifra se sumarán los 30.960 euros que atletas aportaron con su inscripción.

Miles de participantes toman la salida de la Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich disputada este domingo. Efe / Biel Aliño

Según indicó la organización hubo también 451 atletas que corrieron la prueba dentro del programa SuperHalfs que unen a seis de los más potentes medios maratones del mundo. Entre ellos se encontraba el excampeón del mundo Martin Fiz, que a sus 62 años ganó la categoría con un tiempo de 1:16:22.

"Muy satisfechos"

El empresario Juan Roig, presidente de la Fundación Trinidad Alfonso (FTA) que coorganiza el Medio Maratón Valencia, aseguró que están muy satisfechos con la prueba celebrada este domingo.

"Estamos muy contentos y muy satisfechos, sobre todo, de la organización con SD Correcaminos, del apoyo de la afición, de la ciudad y de los que nos lo facilitan; también de la cantidad de gente que ha venido", señaló en declaraciones a los medios.

"Nos ha faltado el récord pero eso lo dejamos para el año que viene y así no nos pisan el del Maratón, que estamos ahí", agregó.

El atleta sueco Andreas Almgren, felicitado por el presidente del Mercadona, Juan Roig, tras establecer un nuevo récord de Europa en el Medio Maratón de Valencia. Efe / Biel Aliño

El presidente de FTA admitió que el viento complicó el final de la carrera. "Normalmente no tenemos viento casi nunca y este año nos ha tocado la lluvia y el viento, así el año que viene tendremos otra oportunidad", destacó.

Roig auguró que el Maratón Valencia será también "un gran éxito de organización" y destacó que de los participantes "el 60% será extranjero". "Eso pone en el mapa a Valencia y a la Comunitat Valenciana", afirmó.